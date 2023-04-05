Познакомьтесь с украинской звездой ММА, сражающейся за войска в продолжающейся войне России.

Всего несколько дней назад российский беспилотник атаковал родной город бойца НФОП Елены Колесник, и она надеется выиграть титул чемпиона мира, чтобы вдохновить силы своей родной страны.

Елена Колесник надеется вернуть украинским силам титул чемпиона мира по версии PFL на фоне продолжающегося вторжения России в ее родную страну.

У 33-летней Колесник есть шанс выиграть 1 миллион долларов, поскольку она соревнуется в женском полулегком весе регулярного сезона, сразившись с ветераном UFC Аспен Лэдд в первом раунде в пятницу. Украинка родилась в Одессе, городе, который в понедельник подвергся нападению российских беспилотников. Колесник описала травмирующие сцены, происходящие в ее родной стране, а некоторые друзья даже прислали ей графические видео с улиц.

«Я разговариваю со своей семьей каждый день, потому что никогда не знаешь, когда будет последний день, когда ты с ними разговариваешь. Россия продолжает нападать на мою страну, но теперь они нападают только в Бахмуте, где находятся мои друзья. Они прислали мне видео нападения на местные дома с трупами повсюду, война не прекратилась, люди гибнут, и это геноцид для украинского народа». шердог.

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«К сожалению, ситуация не улучшается. Легко сидеть на диване и смотреть телевизор, но все по-другому, когда речь идет о людях, которых ты любишь. Мой старый колледж превратился в пыль, полностью разрушен. Я просто молюсь, и я надеюсь, что это скоро закончится. Я так благодарен своим друзьям и патриотам, которые защищают мою семью и мою страну».





Колесник вышла в полуфинал прошлогоднего турнира с бай-ином $1 млн, но Лариса Пачеко, завоевавшая титул чемпиона мира, выбыла из турнира. Украинка раскритиковала российское вторжение в Крым и сказала, что всякий раз, когда она устает от тренировок, она с радостью думает о трудностях, через которые проходят люди в ее родной стране.

Елена Колесник хочет вернуть Украине титул чемпиона мира ( Лига профессиональных воинов)



«Мы не выступали за захват русских земель, и если вы любите историю, то можете убедиться, что это не русские земли, даже Крым», — добавила она. «Они не нападали на военные объекты, они нападали на местных жителей во сне. Моя мотивация к боевым действиям — выступать за свою страну, а НФОП дает мне возможность делиться реальной информацией, которую люди не видят в новостях.

«Привоз пояса в мою страну может дать людям надежду никогда не сдаваться, несмотря ни на что. Когда я смотрю на своего земляка, даже если ты очень устал после тренировки, ты не можешь сдаться. Мне нужно снова идти в спортзал. потому что эти люди защищают мою семью. Благодаря им мои мать и сестра все еще живы».