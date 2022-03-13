«Позор»: реакция Великобритании на кризис с беженцами в Украине подверглась критике | Новости войны России и Украины

Во время видеообращения к Палате общин в среду президента Украины Владимира Желенского британские политики в военной форме цвета хаки спровоцировали военную речь Уинстона Черчилля и призвали Великобританию увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.

Хотя Великобритания поспешила вооружить Украину, в начале января она выпустила тысячи противотанковых ракет и поддержала жесткие санкции в отношении России, которые теперь нацелены даже на олигарха Романа Абрамовича, ныне проживающего в стране, и не оказали гостеприимства украинским беженцам. Получили по всему Европейскому Союзу.

Напротив, украинские мигранты сообщают о бесконечной волоките и задержках при подаче заявлений на получение визы, иногда преодолевая сотни километров в центры в Украине или соседних странах для предоставления биометрических данных.

Великобритания дала понять, что не будет предоставлять статус беженца украинцам, но пообещала ускорить воссоединение семей.

Во вторник министр внутренних дел Великобритании Прити Зинта объявила, что заявители с украинскими паспортами смогут подавать заявления онлайн, а не лично, но британская программа предназначена только для тех, у кого уже есть семья в стране, где они хотят воссоединиться.

Пока выдано всего около 1000 виз.

«Это чрезвычайная ситуация, и страны ЕС отменили визовые требования», — сказал Al Jazeera адвокат по вопросам иммиграции и убежища Колин Йо. «Трудно понять, почему Великобритания считает его таким особенным».

Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что 2,6 миллиона украинцев бежали из страны с момента ее оккупации Россией в конце февраля. По оценкам, это число достигнет 4 миллионов, если российское военное наступление продолжится, включая массовые бомбардировки жилых районов.

3 марта ЕС единогласно ввел в действие свой временный охранный указ, предоставляющий украинцам право на один год, три-три года на работу, жилье и медицинское обслуживание в странах-членах ЕС.

Относительная неторопливость Великобритании в оказании помощи украинцам не осталась незамеченной ее европейскими союзниками, и президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Великобританию после экстренного саммита ЕС в пятницу.

«Несмотря на все громкие заявления… британское правительство продолжало использовать действующие правила, согласно которым они не приветствовали украинских беженцев, которые хотели попасть в Великобританию», — сказал Макрон.

Жесткая позиция правительства разозлила многих дома, где опросы общественного мнения показывают, что большому количеству украинцев следует немедленно разрешить выезд.

Financial Times охарактеризовала политику Великобритании в отношении беженцев как «постыдную», в то время как многие благотворительные организации для беженцев раскритиковали планы правительства как расплывчатые и неадекватные.

На заседании Комитета внутренних дел в среду посол Украины Вадим Пристако отметил, что, хотя Великобритания может въезжать в Украину без визы с 2005 года, договоренность не является взаимной, что огорчило многих украинцев.

Он сказал, что у его жены были «бюрократические проблемы» при получении довоенной визы.

Спонсорство

«У людей в украинском обществе есть члены семьи [in Ukraine] Мы делаем все возможное, чтобы вернуть сюда членов их семей», — рассказала Al Jazeera член Украинской ассоциации Великобритании Ирина Дерлехи.

«Некоторые из них отправились в Польшу, чтобы помочь членам своих семей в процессе подачи заявления на получение визы».

Терлеки надеется, что онлайн-заявки решат некоторые проблемы, но он опасается, что число людей, стремящихся попасть в Великобританию, теперь будет увеличиваться, поскольку российские бомбардировки достигают таких городов, как Динифро в центральной Украине.

В воскресенье Россия нанесла авиаудары по военной базе недалеко от города Львов на западе, расширяя свои военные операции.

В воскресенье правительство объявило о спонсорской программе под названием «Дома для Украины», в рамках которой правительство будет платить частным лицам или благотворительным организациям 350 நடத்து (456 долларов США) в месяц за содержание украинцев в течение как минимум шести месяцев. Без существующих семейных связей в Великобритании.

На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста. Хозяев нужно проверять, создавая дополнительные слои бюрократии, которые мешают скорости, с которой пускают украинцев.

Тем не менее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания примет сотни тысяч украинцев в рамках программ семейного переселения и спонсорства.

«Эти числа: кажется, они сделаны из воздуха», — сказал Йо.

Политика в отношении беженцев

Барьеры для беженцев, пытающихся въехать в Великобританию, не являются чем-то новым. При сменявших друг друга консервативных правительствах Великобритания стремилась сделать страну менее привлекательной для лиц, ищущих убежища, от конфликтов и преследований.

«[The government] Вы можете легко создать систему, которая отменяет все визовые требования для украинцев — украинцы могут свободно путешествовать в поисках убежища и быстро отслеживать их результаты в течение нескольких дней», — сказал Энди Хьюитт, юрист Совета по делам беженцев. .

«Но, конечно, это все против правительства. [decisions] За последние пять-шесть лет вокруг политики беженцев и убежища все это мешало людям пытаться приехать в Великобританию.

Ссылаясь на опасения разведки, что российские агенты могут проникнуть в страну под видом беженцев, министр внутренних дел Патель на этой неделе поддержал отказ своего министерства отказаться от требований биометрической безопасности.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин подтвердил в четверг, что Патель обеспокоен тем, что Ирландия, которая с начала вторжения разрешила около 3000 граждан Украины, может предоставить им черный ход для въезда в Великобританию.

Правительство консервативного большинства в Великобритании в настоящее время добивается принятия парламентом законопроекта о гражданстве и границах, который подвергся критике со стороны правозащитных групп как серьезная юридическая атака на права беженцев.

Предлагаемый закон будет криминализировать просителей убежища, которые не прибывают заранее одобренными способами, расширит полномочия правительства по дегражданству и разрешит зарубежные «центры», где просители убежища могут оставаться в британском жилье.

«Если вы поговорите с людьми, имеющими какой-либо опыт работы в британской системе убежища, в Сирии, в афганском кризисе, все они скажут одно и то же», — сказал Терлеки.

«Который [that] Великобритании нужна гораздо лучшая, более быстрая и более сострадательная система».