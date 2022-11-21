«Позывной» при бомбежке возле прифронтового атомного реактора на Украине

Генеральный секретарь Международного агентства по атомной энергии предупреждает о большой опасности боевых действий на АЭС

Россия и Украина обвиняют друг друга во взрыве

Президент Зеленский заявил, что восточный регион подвергся обстрелу тяжелой артиллерией

«Самые ожесточенные бои» идут в Донецкой области, заявил Зеленский

Киев (Рейтер) — Украина чудом избежала катастрофы во время боев на выходных, когда на крупнейшей в Европе атомной электростанции обрушился шквал снарядов, некоторые из которых упали рядом с реакторами и повредили здание хранилища радиоактивных отходов, сообщила Организация Объединенных Наций по атомному надзору.

Пока неясно, кто несет ответственность за взрывы на Запорожской АЭС, которая находится под контролем России вскоре после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, сказал, что тот, кто стрелял в АЭС, шел на «серьезный риск и разыгрывал многих людей».

«Нам повезло, что у нас не произошло потенциально серьезной ядерной аварии. В следующий раз нам может не повезти», — заявил Гросси поздно вечером в воскресенье в своем заявлении, назвав ситуацию «тесным контактом».

Неоднократные бомбардировки завода во время войны вызвали опасения по поводу серьезной катастрофы в стране, пережившей самую страшную ядерную аварию в мире — Чернобыльскую аварию 1986 года.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что уровень радиации остается нормальным, и сообщений о травмах не поступало. Гросси сказал, что, хотя прямого воздействия на системы ядерной безопасности и безопасности не было, «бомбардировка подошла к ним в опасной близости».

Обстрелы происходят на фоне бушующих боев на востоке после переброски войск с недавно отвоеванной украинской периферии Херсона и на юге вдоль той же реки Днепр, на которой расположено Запорожье.

Реакция России на военные неудачи включала серию ракетных ударов, многие из которых были нанесены по энергетическим объектам, из-за чего большая часть страны осталась без электричества с наступлением зимы и температурой ниже нуля.

поврежденная инфраструктура

Киев контролирует территорию за рекой от электростанции, в том числе областной центр. Сам Запорожский завод и земли к югу от него в марте перешли к России.

Обе стороны обменялись обвинениями в недавней бомбардировке, как они неоднократно делали в последние месяцы после нападений на фабрику или рядом с ней.

Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством АЭС, группа МАГАТЭ на местах заявила, что поврежденная инфраструктура включает здание радиоактивных отходов и хранилище, системы бассейнов-охладителей, кабель для одного из реакторов, мост к другому реактору и вспомогательные здания.

Гросси сказал, что команда планирует провести оценку в понедельник, но российская атомная энергетическая компания Rosenerguatum заявила, что будут ограничения на то, что группа может исследовать.

«Если они захотят осмотреть объект, который не имеет никакого отношения к ядерной безопасности, доступ к нему будет закрыт», — заявил агентству ТАСС советник генерального директора «Росэнергоатома» Ринат Карча.

Вид на Запорожскую АЭС из города Никополь в разгар нападения России на Украину, Днепропетровская область, Украина, 7 ноября 2022 года. Фотография сделана через стекло. Фото: Валентин Огириенко/Reuters

Запорожье поставляло около пятой части электроэнергии Украины до российского вторжения, и ему несколько раз приходилось работать на резервных генераторах. Он имеет шесть водо-водяных реакторов ВВЭР-1000 V-320 советской конструкции и два водо-водяных реактора на уране-235.

Реакторы вышли из строя, но существует риск перегрева ядерного топлива в случае отключения питания систем охлаждения. Взрывы неоднократно приводили к разрыву линий электропередач.

Минобороны России заявило, что Украина обстреляла линии электропередач, питающие станцию. Украинская атомная энергетическая компания «Энергоатом» заявила, что российские военные бомбили объект, и обвинила ее в ядерном вымогательстве и действиях, которые «ставят под угрозу весь мир».

жесточайшие сражения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в воскресенье вечером, что российские силы на востоке Украины обстреляли из артиллерийского огня позиции украинских передовых позиций в ходе самых ожесточенных атак в Донецкой области.

В этом месяце Россия вывела свои войска из города Херсон на юге страны и перебросила часть для укрепления своих позиций в восточных районах Донецкой и Луганской областей, промышленном регионе, известном как Донбасс.

«Самые ожесточенные бои, как и прежде, идут в Донецкой области. Хотя из-за непогоды сегодня обстрелов стало меньше, объем российских бомбежек, к сожалению, все еще очень высок», — сказал Зеленский.

«В Луганской области мы медленно продвигаемся в ходе боев. Пока с начала суток на востоке было около 400 артиллерийских обстрелов», — сказал он.

В обновлении в понедельник утром украинские военные подтвердили ожесточенные бои за последние 24 часа, заявив, что их силы отразили российские атаки в Донецкой области, в то время как российские силы обстреливали Луганскую область на востоке и Харьков на северо-востоке.

Рейтер не смог сразу проверить отчеты с поля боя.

На юге Зеленский сказал, что силы «последовательно и расчетливо уничтожали потенциал оккупантов», но не сообщил подробностей.

Город Херсон по-прежнему остается без электричества, водопровода и отопления.

Россия описывает свое вторжение в Украину как «спецоперацию» по разоружению своего соседа. Киев и его союзники заявляют, что вторжение является неспровоцированной агрессивной войной.

Киевский военный аналитик Олег Жданов заявил, что, по его информации, российские наступления велись, в частности, на линии фронта в Бахмуте и Авдеевке в Донецкой области.

«Противник безуспешно пытается прорвать нашу оборону», — сказал Жданов в видео, размещенном в социальных сетях. «Мы сопротивляемся — они понесли большие потери».

(Репортаж Гая Фолконбриджа в Лондоне, Марии Старковой во Львове, Павла Политюка в Киеве, Калеба Дэвиса в Гданьске и Дэвида Люнггрена в Оттаве; дополнительный репортаж Франсуа Мерфи в Вене и Лидии Келли в Мельбурне. Автор Фрэнк Джек Дэниэл; под редакцией Алекса Ричардсон

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