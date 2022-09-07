Пока бушует конфликт, документальный фильм о войне на Украине перемещают на линию фронта в Венецию.

ВЕНЕЦИЯ (Рейтер) — Когда неделю назад Венеция расстелила красную дорожку для открытия своего кинофестиваля, режиссер Евгений Авиневский торопился закончить свой документальный реалити-фильм о вторжении России в Украину.

И ему удалось уложиться в кратчайшие сроки: в среду в Венеции был показан фильм «Свобода в огне: Украинская борьба за свободу», в котором ярко показано влияние продолжающегося конфликта на простых мирных жителей.

«Этот фильм на самом деле закончился в ночь с 30 на 31 августа, так что вы действительно видите что-то прямо из Warland», — сказал Авеневский журналистам.

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Хотя внутри Украины все еще бушуют бои, родившийся в России израильско-американский режиссер сказал, что важно сразу же начать рассказывать истории о войне.

«Если мы сегодня не покажем миру, что именно происходит на Украине… мы совершим преступление», — сказал он, предупредив, что, если все не выступят против России, она вскоре попытается восстановить другие части старой советской империи. .

Документальный фильм является продолжением номинированного на премию Оскар в 2015 году фильма Авниевского «Зима в огне», в котором рассказывается о массовых уличных протестах, приведших к падению пророссийского президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.

«Мы думали, что это конец, но на самом деле это только начало», — сказал Авеневский.

Украина с самого начала занимала видное место в Венеции в этом году: президент Владимир Зеленский выступил на церемонии открытия и призвал кинематографистов пролить свет на войну. «Не поворачивайтесь к нам спиной… не становитесь на забор», — сказал он.

Ряд актеров и режиссеров надели украинские значки, а британская звезда Тильда Суинтон лидирует, покрасив волосы в желтый цвет и надев синюю блузку в честь украинского флага, когда она дала пресс-конференцию во вторник.

В среду актеры и съемочная группа еще одного украинского фильма, показанного в Венеции, «Люксембург, Люксембург», воспользовались фотоколлом Lido, чтобы выразить свою поддержку землякам.

«С начала российского вторжения тысячи украинских детей остались без родителей», — написали они на баннере, который они держали перед собравшимися фотографами.

Журналистка Наталья Нагорная, одна из героинь «Свободы в огне», сказала, что это было сюрреалистично — быть на фотографии венецианской открытки после нескольких месяцев освещения в прессе с украинского фронта.

«Чувствуешь себя на другой планете, где люди счастливы и где люди убеждены, что война никогда их не коснется. У нас тоже есть красивые города в Украине, пока их не разрушили русские», — сказала она.

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(Репортаж Криспиана Палмера) Под редакцией Филиппы Флетчер

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