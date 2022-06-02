Пока Китай путешествует по островам Тихого океана, Береговая охрана США уже патрулирует

В ответ на запрос Соломоновых островов, первый этап 10-дневного регионального дипломатического турне министра иностранных дел Китая Ван И по Береговой охране США, Миртл Хазард бойкотировала просьбу о патрулировании исключительной экономической зоны островного государства после того, как полицейский корабль Соломона потребовался ремонт.

В пресс-релизе береговой охраны говорится, что американский катер «помог заполнить необходимое оперативное присутствие, осуществив морское наблюдение для предотвращения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовства на севере Соломоновых островов».

Миртл Хазард уже находилась в этом районе в рамках операции «Голубой Тихий океан», которую Береговая охрана называет «всеобъемлющей, многозадачной операцией… направленной на обеспечение безопасности, суверенитета и экономического процветания Океании при одновременном укреплении отношений».

Соломоновы Острова — лишь одно из нескольких тихоокеанских островных государств, помогающих Соединенным Штатам в рамках операции «Голубой океан», включая, среди прочего, Кирибати, Самоа, Фиджи, Тонгу и Папуа-Новую Гвинею — все они являются остановками в туре министра иностранных дел Китая.

Китай предложил ряду тихоокеанских островных государств всеобъемлющую региональную безопасность и экономическую сделку, согласно документам, с которыми ознакомился CNN. Соглашение, которое затрагивало ряд областей, включая образование и здравоохранение, стало целью встречи в понедельник между Ваном и министрами иностранных дел 10 тихоокеанских островных государств на Фиджи. Встреча закончилась без подписания предложенного соглашения, и Ван вместо этого отметил, что собрание достигло пяти «консенсусов». И в эти направления, являющиеся во многом публичными заявлениями, такие как углубление стратегического партнерства и стремление к общему развитию, безопасность не входила. Если бы соглашение было принято, это стало бы большим шагом вперед в связях Пекина с регионом, который имеет геостратегическое значение в Индо-Тихоокеанском регионе. Ван И защищал намерения Китая во время пресс-конференции на Фиджи в понедельник, сославшись на «вопросы» о том, почему Китай «активно поддерживает» островные государства Тихого океана. READ Бывший депутат Кнессета Иегуда Глик арестован по подозрению в попытке контрабанды палестинцев «Не беспокойтесь слишком сильно и не нервничайте слишком сильно, потому что общее развитие и процветание Китая и всех других развивающихся стран будет означать только большую гармонию, большую справедливость и больший прогресс для всего мира», — сказал он. Береговая охрана является частью Индо-Тихоокеанской стратегии. На фоне натиска Китая усилиям береговой охраны США в регионе уделялось мало внимания. Но это важно и является частью администрации Байдена. Индо-Тихоокеанская стратегия Выпущен в феврале. «Мы будем расширять присутствие и сотрудничество Береговой охраны США в Юго-Восточной и Южной Азии и на островах Тихого океана, уделяя особое внимание консультированию, обучению, развертыванию и наращиванию потенциала», — говорится в плане действий стратегии. Веб-сайт береговой охраны показывает, что за последние два года катера потратили сотни дней и преодолели тысячи миль, чтобы помочь народам тихоокеанских островов. Одна из основных частей влияния Вашингтона в регионе заключается в его «соглашениях о грузовых кораблях» с 11 тихоокеанскими странами, включая Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы острова, Микронезию, Палау, Науру, Самоа, Тонга, Тувалу и Вануату. , по данным для США. Публикации береговой охраны. В соответствии с этими соглашениями персонал обороны и правоохранительных органов стран-партнеров на борту американских катеров обеспечивает соблюдение законов своей страны в ИЭЗ островных государств. Колин Кох, исследователь Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в Сингапуре, сказал, что отношения, которые Береговая охрана США наладила на островах Тихого океана, имеют глубокие корни. Кох сказал, что Пекину будет трудно воспроизвести эту «институциональную паутину отношений в области обороны и безопасности». «Ей не хватает партнерских сетей, которые ее геополитические конкуренты, в том числе Соединенные Штаты, создали в регионе на протяжении десятилетий», — сказал Кох. Береговая охрана заявляет, что рыба считается основным источником пищи и основным двигателем экономики для островных государств. Целью операции Blue Pacific является сдерживание незаконного и нерегулируемого рыболовства. READ Водитель Uber Eats с 3 детьми, Райан Манси, убит в жилом комплексе Haltom City - CBS Даллас / Форт-Уэрт Это во многом связано с Китаем. Обладая крупнейшим в мире рыболовным флотом, «рыболовные суда под китайским флагом бродят по всему миру в поисках улова и пользуются популярностью для лова рыбы в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) других стран, особенно в развивающихся странах», — говорится в отчете за 2021 год. Институт Брукингса. Кох сказал, что масштабы рыболовной деятельности Китая не помогают Пекину выступать в качестве положительной силы в регионе. «К китайским рыболовным судам не всегда относятся благосклонно — это большой рыболовный флот в дальних водах, оснащенный более крупными, лучше оборудованными судами, которые могут обогнать местные рыбацкие лодки, опережать мускулы и ловить рыбу снаружи», — сказал он. «Почти идеальный» инструмент Береговой охраны США Карл Шустер, капитан ВМС США в отставке и бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США, сказал, что Береговая охрана «почти идеальна… для налаживания отношений с тихоокеанскими островными государствами». Шустер сказал, что катера Береговой охраны не угрожают кораблям, связанным со спасением людей, в большей степени, чем что-либо еще. «Нельзя недооценивать важность береговой охраны… для отношений в центральной и западной частях Тихого океана», — сказал он. Хотя некоторые наблюдатели предполагают, что у Китая также есть хорошо оснащенная береговая охрана, которая может делать то, что Соединенные Штаты делают в регионе, Кох не видит, что это произойдет, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Он указывает на проблемы Пекина в водах ближе к дому, в таких местах, как Южное и Восточно-Китайское моря, где споры о правах на рыбную ловлю и территориальные претензии подпитывают китайскую береговую охрану. По его словам, это также вызывает вопросы о доверии к Китаю как к добросовестному брокеру, что оставляет преимущество береговой охране США. READ Известный шотландский альпинист Рик Аллен погиб в лавине при попытке подняться на уровень К2 «Трудно представить, что у Китая достаточно политического капитала, чтобы продвигать что-то похожее на то, что сейчас делают Соединенные Штаты», — сказал Кох. Эта история была дополнена дополнительными отчетами.

Юн Сюн CNN внес свой вклад в этот отчет.