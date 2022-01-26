Пока Конгресс размышляет, Белый дом угрожает санкциями против России

«Я думаю, что единственное, что важно, это то, что мы четко и ясно доводим до цели, которую мы планируем достичь», — сказал Смит, который был высокопоставленным чиновником по санкциям в администрации Обамы в Министерстве финансов. и о персонале Совета национальной безопасности. Идея этих санкций состоит в том, чтобы изменить поведение Путина. Так что вопрос в том, где влияние на Путина, и правда в том, что влияние ограничено».

Президент Джо Байден во вторник заверил журналистов, что Путин будет лично наказан Соединенными Штатами, если отдаст приказ о нападении на Украину.

«Я не думаю, что даже его собственный народ точно знает, что он будет делать, — сказал президент, добавив, — что будут ужасные последствия, если он продолжит и вторгнется, насколько это возможно, во всю страну или тем более. .. для России — не только с точки зрения экономических последствий и последствий «политических», но будут серьезные последствия во всем мире».

Пока американские и европейские законодатели и официальные лица обсуждают достоинства и последствия таких вариантов, как введение санкций в отношении российско-германского газопровода «Северный поток — 2» или ограничение доступа России к международной системе финансовых платежей SWIFT, Вашингтон предпочитает не пытаться усиливать давление. на Путина. из своего лагеря.

На данный момент вся самая важная информация об угрожающих санкциях сосредоточена в руках Путина и узкого круга его ближайших советников и высших должностных лиц министерства. Но если более широкий круг богатых российских элит будет предупрежден о том, какой ущерб будет нанесен их финансовым и экономическим интересам в случае вторжения Путина, вполне вероятно, что российский самодержец почувствует достаточное давление со стороны своих олигархических союзников — самого важного источника внутренней поддержки. — искать удаленную рампу, — сказал Смит.