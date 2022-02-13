Пока Леа Томас плавает, разгораются дискуссии о трансгендерных спортсменах

США по плаванию заявили в четверг, что пересматривают свою политику в отношении трансгендерных спортсменов на элитном уровне, а это означает, что требования к трансгендерным пловцам могут измениться в ближайшие недели.

«Многие политики постоянно меняются», — сказала Эми Уилсон, директор по интеграции в NCAA. «Это пространство, которое постоянно развивается».

Причина загадки, добавил Уилсон, заключается в отсутствии надежных научных данных, отчасти потому, что среди почти 500 000 спортсменов NCAA очень мало трансгендерных спортсменов. (NCAA не сообщает, сколько людей подали заявки на освобождение от приема гормонов, которые являются запрещенными веществами.)

Несмотря на то, что число трансгендерных спортсменов, совершивших переход во время учебы в колледже, растет, наибольшее внимание (и критику) вызывают трансгендерные женщины, участвующие в женских соревнованиях, и победители. Они были крайне редки: например, Джунипер Иствуд, выигравшая спринт в Университете Монтаны, и СеСи Телфер из Университета Франклина Пирса, выигравшая национальный чемпионат Дивизиона II 2019 года в беге на 400 метров с барьерами.

А теперь Томас, у которого в этом сезоне были лучшие времена, чем у многих пловцов из университетских команд, участвовавших в гонках на Олимпийских играх прошлым летом.

22-летний Томас вырос в Остине, штат Техас, и был опытным пловцом. Она вошла в воду к тому времени, когда пошла в детский сад, в конце концов заняла шестое место в чемпионате штата среди средних школ и последовала за своим старшим братом в плавании в Пенсильвании. Томас постепенно стал одним из лучших пловцов в Лиге плюща, заняв второе место в мужских гонках на 500, 1000 и 1650 вольным стилем в Лиге плюща, будучи второкурсником в 2019 году.

Она сделала это тоже, грустно. Она сказала в прошлом месяце на подкастерассказала плавательному веб-сайту Swimswam, что она чувствовала себя запертой в своем теле.