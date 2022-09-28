Пока люди бегут из России, чтобы избежать депортации, европейские соседи изо всех сил стараются их впустить.

Хаос усиливается вдоль границ России, поскольку сотни тысяч мужчин пытаются бежать из страны, чтобы не быть втянутыми в войну Владимира Путина на Украине.

Некоторые сообщения с пунктов пересечения границы с Грузией, Финляндией и другими странами указывают на то, что во вторник российские власти предприняли меры по прекращению — Затем список — Некоторые из тех, кто пытается сбежать. Исход поднимает сложные вопросы в Европе и за ее пределами: приветствовать ли уклоняющихся от призыва или отвергать их в надежде вызвать новые социальные волнения в России.

Евгений, 28-летний фотограф из Москвы, говорит, что такие люди, как он, пострадали.

«Я думаю, что они должны пропустить россиян», — сказал он CBC News, когда он прошел последние 20 километров до грузино-российского пограничного перехода в Верхнем Ларсе, чтобы избежать транспортных средств, пытающихся пересечь границу.

«Люди бегут в отчаянном положении, многие спасают свою жизнь. (Они) не хотят участвовать в этой империалистической бессмысленной войне».

См. | Россияне покидают страну, чтобы избежать призыва:

Хаос на границах России, мужчины пытаются бежать от мобилизационного движения Российско-грузинские пограничники рассказывают, почему они решили уехать после того, как Владимир Путин приказал мобилизовать сотни тысяч резервистов для войны в Украине.

«Они арестуют вас и посадят в тюрьму»

Евгений, который попросил CBC News не использовать его фамилию для защиты своей семьи, сказал, что он принимал участие в антивоенном протесте в Москве, когда Россия впервые вторглась в Украину 24 февраля, но этот опыт оставил его в депрессии.

«Люди были очень напуганы. Полностью вооруженные и очень опытные полицейские очень хорошо знали, как остановить протестующих. Такие протесты разгоняют, потому что люди напуганы. И это не то, что вселяет надежду».

После этого, по его словам, он пытался продолжить свою карьеру, пока перспектива быть задрафтованным не довела его шансы до предела.

Другие мужчины, опрошенные CBC News на российско-грузинском пограничном переходе, говорили о похожей дилемме: уехать из России или остаться.

Путешествуя из Татарстана, где преобладают мусульмане, Александр сказал, что давно бы уехал, если бы ему нужно было заработать достаточно денег, чтобы заплатить за поездку. Он сказал, что продал или раздал все, что у него было, чтобы уехать в Грузию и иметь деньги на жизнь, когда он приедет.

«Против нашего режима бороться с этим невозможно», — сказал Александр, который попросил Си-би-си не называть его фамилию.

«Если вы сделаете что-то плохое, вас арестуют и посадят в тюрьму».

сент. Толпа россиян, пытающихся перейти границу с Грузией 26 числа. (Отправлено/имя не разглашается)

Устойчивость к сквозняку

Новая газета , бывшая ведущая независимая газета России, теперь издающаяся за границей из Латвии. вторник Московская полиция арестовала протестующего, а затем изнасиловала его в тюрьме, чтобы послать сигнал другим протестующим.

Сообщалось, что не менее дюжины российских призывных пунктов подверглись нападениям или взорваны зажигательными бомбами.

В некоторых из самых бедных республик России, таких как Дагестан, сопротивление призыву было самым яростным. Был Ежедневная борьба наряду с десятками арестов в столице Махачкале. Один видео В соцсетях видно, как в Махачкале группа женщин прогоняет полицейского, пытавшегося арестовать местных мужчин.

Военные потери в России непропорционально велики из более бедных, этнически разнообразных частей страны, особенно из региона Кавказских гор, который включает Сибирь и Дагестан.

Демонстранты исполняют традиционный танец во время акции протеста против частичной военной мобилизации в России в Якутске, Россия, 25 сентября 2022 года. На этом кадре из видео из социальных сетей. (Сагадей/Рейтер)

Официально кремлевские чиновники и другие участники мобилизации заявляют, что протесты — это аномалия, и что в целом большинство мужчин готовы пойти и откликнуться на призыв к борьбе.

Многие из тех, кто разговаривал с CBC News, неоднократно приводили проблемы сбора денег и трудности с оставлением семьи в качестве объяснений того, почему они ждали почти девять месяцев, прежде чем покинуть страну. Никто из тех, кто разговаривал с CBC News, не хотел, чтобы их фамилии использовались, потому что они опасались последствий для друзей и семьи дома.

«Это моя вторая поездка в Грузию», — сказал другой мужчина по имени Алекс, которому на вид около 40 лет, и что он работал разработчиком программного обеспечения в Москве.

Женщина реагирует, когда призванные сотрудники службы безопасности отправляются на военные базы во время региональной мобилизации в Бадайске, Ростовская область России, 26 сентября 2022 года. (Сергей Пивоваров/Reuters)

Первоначально Алекс уехал из России в марте, но вернулся, чтобы навестить свою семью.

Он сказал, что объявление Путиным о «частичной демобилизации», в результате которой сотни тысяч россиян были призваны в армию, заставило его вернуться в столицу Грузии Тбилиси.

«Сейчас критический момент. Все решили бежать».

Сотни тысяч россиян бежали: отчеты

Однако неясно, как долго Россия позволит этим выходам оставаться открытыми.

Во вторник появились неподтвержденные сообщения о том, что ее армия перебросила к переправе такую ​​технику, как грузовики и бронетранспортеры. Мобильный кадровый офисПредположительно, они попали в засаду, когда пытались уйти.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как несколько бронетранспортеров подъезжают к переходу Верхний Ларс. Ранее на спутниковых снимках была видна вереница автомобилей, протянувшаяся почти на 20 километров по территории России.

сент. На кадрах с дрона показана длинная вереница автомобилей, выезжающих из России на границе с Грузией в Верхнем Ларсе, Грузия, 26 марта 2022 года. На этом кадре из видео. (Инсайдер/Рейтер)

Российские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что к концу прошлой недели бежали более 260 тысяч российских мужчин.

Власти Казахстана, который имеет почти 8000-километровую сухопутную границу с Россией в Центральной Азии, заявили, что по состоянию на вторник в страну въехало около 100 000 российских мужчин. На антимосковском мероприятии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что мужчины бегут из «безнадежной ситуации». О чем нужно заботиться.

Однако в Европе беглых россиян встретили неоднозначно.

Финляндия, Польша и прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва заявили, что не будут автоматически предоставлять убежище российским мужчинам, пытающимся избежать призыва, заявив, что приток может создать политическую нестабильность.

Однако Германия заявляет, что рассматривает возможность принятия российских уклонистов.

«Беженцев нужно встречать, как бы они ни приехали»

Сергей Ратченко, профессор истории России, преподающий в Университете Кардиффа, склонен соглашаться с тем, что европейцы должны с сочувствием относиться к русским, уклоняющимся от призыва.

«Я не думаю, что люди, которые хотят, чтобы русские восстали против жестокой диктатуры — и обвиняют их в том, что они не восстали, — имеют моральное право выдвигать этот аргумент», — сказал Ратченко CBC News.

«Давайте рассмотрим это в каждом конкретном случае, и я обычно поддерживаю тех, кто говорит, что мы должны приветствовать беженцев, независимо от того, как они приходят».

Пока, отмечает он, путинский режим не закрыл выезды из страны — возможно, чтобы отсеять диссидентов или диссидентов, которые могут подорвать общий боевой дух военных.

«Мы знаем, что если Россия закрывает границы со своей стороны, то держать их открытыми с нашей стороны — правильно», — сказал Ратченко.

24 сентября российский танк Т-72 был загружен на грузовик украинскими солдатами недалеко от города Изюм, поскольку украинское контрнаступление захватило большую часть северо-восточной Харьковской области и несколько месяцев спустя вернуло под контроль Киева сотни населенных пунктов. профессия. (Анатолий Степанов/AFP/Getty Images)

Министерство обороны Великобритании Многие новобранцы уже отправлены на передовые базы в оккупированной Россией Украине без какой-либо подготовки или надлежащего снаряжения.

Солдат, призванный несколько дней назад, написал в социальной сети, что он прикомандирован к 1-му российскому танковому полку.

«Нам официально сообщили, что тренировок перед отправкой на фронт не будет», — написал он. «(Командир полка подтвердил эту информацию, что мы выйдем на Херсон 29 сентября)».

Еще один видео Выяснилось, что российский офицер-инструктор разговаривал с новобранцами и говорил вновь мобилизованным мужчинам, чтобы они сами принесли свои спальные мешки и медицинские пакеты, а также что они должны были пойти в аптеку, чтобы купить женскую защиту для использования в качестве бинтов. Военным России нечего предложить.