Пока Россия концентрирует свои силы, канадские солдаты наблюдают за Восточной Европой.

Канадский подполковник из высокого бункера с видом на фальшивое поле боя. Джон Бенсон прекрасно видел бронетехнику НАТО, вращающую свои пулеметные башни и маневрирующую по грязи и снегу.

Он хочет видеть.

«Мы не сомневаемся, что сможем выполнить поставленные перед нами задачи», — сказал Бенсон CBC News во время учений под названием «Зимняя броня» в лагере Адачи, примерно в часе езды от латвийской столицы Риги.

Бенсон — командир военной группы, ответственной за дислоцированные здесь 500 канадцев, крупнейшее иностранное военное присутствие Канады. Большинство из них были из 22-го королевского полка в Валькордье, Квебек.

База, в состав которой входят военнослужащие из 13 стран НАТО, находится примерно в 300 километрах от границы с Россией и считается важной частью безопасности альянса в Восточной Европе.

Подполковник. Джон Бенсон был командиром канадского военного корпуса под Ригой. (Стефани Дженсер / CBC)

Находящиеся здесь канадцы следят за наращиванием примерно 100 000 российских солдат, готовых к войне, на южной границе Украины. Беларусь, граничащая с Латвией, начала новые военные учения на границе с Украиной.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и другие министры иностранных дел НАТО должны встретиться в Риге на этой неделе, чтобы обсудить структуру России и способы реагирования на возможное нападение.

Столтенберг и министр иностранных дел Канады Мелани Джоли были на месте в понедельник перед заседаниями НАТО.

«Если Россия предпримет военные действия против Украины, будут последствия и придется платить», — сказал Столтенберг CBC News, подчеркнув, что «Украина является близким партнером НАТО».

См. | Канада и НАТО обязуются поддерживать Украину:

Канада и НАТО пообещали поддержать Украину на фоне напряженности в России Лидеры НАТО на встрече для обсуждения роста напряженности на границе России и Украины пообещали поддержать Украину в случае нападения, но не пообещают военную помощь. 1:58

Важное отличие состоит в том, что Украина не является «членом» НАТО, и, хотя ее безопасность рассматривается как решающая для европейской безопасности, у федерации нет юридических обязательств отвечать на российское нападение.

Это создало спекулятивную игру среди многих, включая находящихся здесь канадских солдат, о том, с какими последствиями столкнется Россия, если начнутся военные действия, и какую роль войска НАТО должны играть в регионе.

Нет желания «что-либо провоцировать».

Российские войска захватили Крымский полуостров у Украины в 2014 году и незаконно аннексировали его. Вскоре после этого Россия начала оказывать поддержку сепаратистам на востоке Украины, что спровоцировало семилетний конфликт и убило более 13 000 человек.

Весной прошлого года российские войска провели еще одну мобилизацию войск, но ушли после того, как президент Владимир Путин подтвердил встречу с президентом США Джо Байденом. Но официальные лица США в последние недели предупреждали, что формирование России высокоорганизовано и готово к войне.

Канадские игроки в Латвии сказали CBC News, что они внимательно следят за прогрессом и задаются вопросом, как события могут повлиять на их рейтинг.

«В очередях мы постреляем ветром по хижинам и обсуждаем возможности», — сказал Ллойд. Александр Бум, офицер транспорта Канадского военного корпуса. «Но это не будет решение, которое придет к нам».

Бум подчеркнул, что ветераны «никогда не любят зажигать».

Латвийская бронетехника скрывается в рамках учений «Зимний щит». Игроки в желтых костюмах выступают в роли зрителей. (Стефани Дженсер / CBC)

Майор Джоселин Рой, командующий мотопехотой, считает, что что бы ни случилось, канадские военные могут сделать все, что они попросят.

«Мы следуем [the politics]«Но на моем уровне, на уровне организации, я сосредотачиваюсь на своей работе, которая гарантирует, что моя компания всегда готова сражаться и работать с нашими странами-партнерами».

Бенсон сказал, что Канадский военный комитет внимательно следит за ситуацией.

«На данный момент нам не нужно менять нашу ситуацию, нашу боевую готовность», — сказал он. «Но опять же, лучшая профилактика — это всегда доказывать нашу мобильность и продолжать доказывать, что мы можем выходить на улицу и тренироваться».

‘Мы сильные союзники’

Другое крупное военное присутствие Канады в Европе находится на юге Украины в рамках операции с участием 200 человек, известной как Unifire.

Солдат несет канадский флаг на приеме для высокопоставленных лиц на канадской базе в Латвии в понедельник. (Стефани Дженсер / CBC)

Канадская миссия помогла обучить более 10 000 украинских солдат за последние семь лет, в 1000 км от продолжающегося конфликта с пророссийскими сепаратистами на Донбассе, недалеко от Львова на западе Украины.

Исходя из недавнего российского соглашения, Соединенные Штаты указали, что Великобритания может увеличить свое военное присутствие в Восточной Европе, и что Соединенные Штаты рассматривают дополнительную военную помощь Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает перед представителями СМИ перед канадским бронетранспортером LAV-6. (Стефани Дженсер / CBC)

Министр иностранных дел Джоли Латвиан назвала учения «успехом», но отказалась говорить об увеличении Канады в Украине.

«Мы всегда поддерживали украинцев», — сказала Джоли. «Мы — сильный союзник, поэтому очень внимательно следим за ситуацией».

Министр иностранных дел Мелани Джоли встретилась с канадскими солдатами на территории НАТО. (Стефани Дженсер / CBC)

Во вторник Путин обвинил НАТО в создании своей военной инфраструктуры на Украине и заявил, что Россия обеспокоена «военными учениями» у своих границ.

Неясно, имел ли он в виду тренировку под руководством Канады в Латвии, но Бенсон предположил, что позиция Канады была строго оборонительной.

«Передовое присутствие в Латвии существует уже почти пять лет», — сказал он. «Это последовательный, устойчивый вклад. В том, что мы делаем в Латвии, не произошло значительных изменений».