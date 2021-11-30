Пока Россия концентрирует свои силы, канадские солдаты наблюдают за Восточной Европой.

Канадский подполковник из высокого бункера с видом на фальшивое поле боя. Джон Бенсон прекрасно видел бронетехнику НАТО, вращающую свои пулеметные башни и маневрирующую по грязи и снегу.
Он хочет видеть.
«Мы не сомневаемся, что сможем выполнить поставленные перед нами задачи», — сказал Бенсон CBC News во время учений под названием «Зимняя броня» в лагере Адачи, примерно в часе езды от латвийской столицы Риги.
Бенсон — командир военной группы, ответственной за дислоцированные здесь 500 канадцев, крупнейшее иностранное военное присутствие Канады. Большинство из них были из 22-го королевского полка в Валькордье, Квебек.
База, в состав которой входят военнослужащие из 13 стран НАТО, находится примерно в 300 километрах от границы с Россией и считается важной частью безопасности альянса в Восточной Европе.
Находящиеся здесь канадцы следят за наращиванием примерно 100 000 российских солдат, готовых к войне, на южной границе Украины. Беларусь, граничащая с Латвией, начала новые военные учения на границе с Украиной.
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и другие министры иностранных дел НАТО должны встретиться в Риге на этой неделе, чтобы обсудить структуру России и способы реагирования на возможное нападение.
Столтенберг и министр иностранных дел Канады Мелани Джоли были на месте в понедельник перед заседаниями НАТО.
«Если Россия предпримет военные действия против Украины, будут последствия и придется платить», — сказал Столтенберг CBC News, подчеркнув, что «Украина является близким партнером НАТО».
См. | Канада и НАТО обязуются поддерживать Украину:
Важное отличие состоит в том, что Украина не является «членом» НАТО, и, хотя ее безопасность рассматривается как решающая для европейской безопасности, у федерации нет юридических обязательств отвечать на российское нападение.
Это создало спекулятивную игру среди многих, включая находящихся здесь канадских солдат, о том, с какими последствиями столкнется Россия, если начнутся военные действия, и какую роль войска НАТО должны играть в регионе.
Нет желания «что-либо провоцировать».
Российские войска захватили Крымский полуостров у Украины в 2014 году и незаконно аннексировали его. Вскоре после этого Россия начала оказывать поддержку сепаратистам на востоке Украины, что спровоцировало семилетний конфликт и убило более 13 000 человек.
Весной прошлого года российские войска провели еще одну мобилизацию войск, но ушли после того, как президент Владимир Путин подтвердил встречу с президентом США Джо Байденом. Но официальные лица США в последние недели предупреждали, что формирование России высокоорганизовано и готово к войне.
Канадские игроки в Латвии сказали CBC News, что они внимательно следят за прогрессом и задаются вопросом, как события могут повлиять на их рейтинг.
«В очередях мы постреляем ветром по хижинам и обсуждаем возможности», — сказал Ллойд. Александр Бум, офицер транспорта Канадского военного корпуса. «Но это не будет решение, которое придет к нам».
Бум подчеркнул, что ветераны «никогда не любят зажигать».
Майор Джоселин Рой, командующий мотопехотой, считает, что что бы ни случилось, канадские военные могут сделать все, что они попросят.
«Мы следуем [the politics]«Но на моем уровне, на уровне организации, я сосредотачиваюсь на своей работе, которая гарантирует, что моя компания всегда готова сражаться и работать с нашими странами-партнерами».
Бенсон сказал, что Канадский военный комитет внимательно следит за ситуацией.
«На данный момент нам не нужно менять нашу ситуацию, нашу боевую готовность», — сказал он. «Но опять же, лучшая профилактика — это всегда доказывать нашу мобильность и продолжать доказывать, что мы можем выходить на улицу и тренироваться».
‘Мы сильные союзники’
Другое крупное военное присутствие Канады в Европе находится на юге Украины в рамках операции с участием 200 человек, известной как Unifire.
Канадская миссия помогла обучить более 10 000 украинских солдат за последние семь лет, в 1000 км от продолжающегося конфликта с пророссийскими сепаратистами на Донбассе, недалеко от Львова на западе Украины.
Исходя из недавнего российского соглашения, Соединенные Штаты указали, что Великобритания может увеличить свое военное присутствие в Восточной Европе, и что Соединенные Штаты рассматривают дополнительную военную помощь Украине.
Министр иностранных дел Джоли Латвиан назвала учения «успехом», но отказалась говорить об увеличении Канады в Украине.
«Мы всегда поддерживали украинцев», — сказала Джоли. «Мы — сильный союзник, поэтому очень внимательно следим за ситуацией».
Во вторник Путин обвинил НАТО в создании своей военной инфраструктуры на Украине и заявил, что Россия обеспокоена «военными учениями» у своих границ.
Неясно, имел ли он в виду тренировку под руководством Канады в Латвии, но Бенсон предположил, что позиция Канады была строго оборонительной.
«Передовое присутствие в Латвии существует уже почти пять лет», — сказал он. «Это последовательный, устойчивый вклад. В том, что мы делаем в Латвии, не произошло значительных изменений».
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