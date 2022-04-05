Пока Россия переключает свое внимание с Киева, Украина сражается на новом фронте за пределами Донбасса.

Добровольцы в понедельник уложили тела мирных жителей, погибших в результате российских атак в Пуче под Киевом, Украина. (AP Photo/Ефрем Лукоцкий)

В настоящее время внимание России сосредоточено на восточной Украине, а украинские военные отвоевывают территории вокруг ее столицы Киева.

Луганская и Донецкая области Украины совместно образуют Донбасскую область, которые были признаны «самостоятельными» образованиями, но в основном контролируются Россией. В феврале администрация президента России Владимира Путина признала Луганск и Донецк «независимыми территориями».

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Ранее India Today сообщала, что ожесточенные бои идут на новом поле боя между Украиной и Донбассом — поселке Вернодорецкий в Донецке.

Этот район немного опережает Корловку, которая уже полностью захвачена русскими войсками. В Верхнеторецком обнаружены подбитые бронетранспортеры и артиллерийские установки. Район обрушился вместе с близлежащими домами из-за сильного обстрела и бомбардировок, а школа была полностью разрушена.

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Статуя, воздвигнутая в память о советских солдатах, сражавшихся во Второй мировой войне, также была разрушена во время российской бомбардировки. Вот где украинский солдат сказал, что сражался с нацистами.

Украинские силы упорно борются за восстановление полного контроля над городами на востоке, особенно над Мариуполем, который имеет стратегическое значение для России, между Донецком в Донбассе и Крымом на юго-западе (за Херсоном).