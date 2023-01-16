Пока Россия пытается развивать свою армию, мобилизованный солдат рассказывает об ужасах атаки Макевки.

Военная форма видна среди обломков разрушенного здания, которое предположительно использовалось как временное жилье для российских солдат, десятки из которых были убиты в результате ракетного обстрела со стороны Украины в Макеевке, Украина, контролируемая Россией, 10 января 2023 года. / REUTERS — Изображение предоставлено)

В первый день Нового года, когда не менее четырех ракет HIMARS врезались в здание школы на востоке Украины, в которой находились сотни недавно завербованных российских солдат, на помощь в выполнении задания была вызвана еще одна группа новомобилизованных молодых людей, дислоцированных неподалеку. . среди руин и останков.

Российский военнослужащий сообщил CBC News, что ему и другим членам его группы было приказано искать тяжелораненых и погибших, но иногда находили только части тел.

«Более 100 погибших», — сказал он в сообщении CBC News.

Я даже не могу описать вам то, что я видел.

Солдат, которому CBC News согласился остаться анонимным в целях его личной безопасности, сначала рассказал российскому новостному онлайн-сайту Verstka о том, что, по его мнению, было попыткой России скрыть число погибших в результате теракта в Макеевке, Украина.

Российские официальные лица говорят 89 были убитыВ том числе заместитель командира полка. Украина заявила, что, по ее мнению, реальное число, вероятно, составляет 400 человек.

«Здесь не только война, — сказал молодой человек. «Но информационная война».

Александр Ермошенко/Reuters

вновь мобилизованный

Смертоносная атака произошла, когда Россия уже почти год ведет войну на Украине и объявила о планах по укреплению своих вооруженных сил за счет Добавьте сотни тысяч солдат.

Хотя сроки этого шага не ясны, российские официальные лица указали, что страна скоро отменит Максимальный возраст для призыва. Они настаивают на том, что Россия не собирается проводить очередной непопулярный раунд мобилизации, хотя украинские официальные лица предполагают, что объявление может быть сделано в любой день.

Солдат, дислоцированный под Макиевкой, в течение недели отправлял в CBC News письма, в которых выражал замешательство, нервозность и недоверие к своим командирам, которых обвинял в частом пьянстве.

Он сказал, что они часто просили у солдат деньги, говоря, что они нужны для приобретения важного оборудования.

Солдат сказал, что находится в Украине всего шесть недель и был завербован в своем доме в российской республике Башкортостан, которая находится более чем в 1200 км к востоку от Москвы. Чтобы помочь проверить свою историю, он поделился копией своих документов, удостоверяющих личность, и черновиками.

История продолжается

Он говорит, что жалеет, что не направился сразу к границе, как сотни тысяч других русских мужчин, которые хлынули в Грузию. Финляндия Казахстан попытается избежать призыва.

Липкус / Associated Press

У солдата нет загранпаспорта, а дома у него жена и маленькая дочь.

В начале разговора солдат выглядел вызывающе и говорил о том, что вместо фронта его отправят в тюрьму. Но несколько дней спустя его тон стал более смиренным, и он говорил о возможных последствиях дезертирства.

«Многие из нас не хотят воевать, в том числе и я, но мы просто не знаем, что делать», — написал он.

«Выхода нет».

сигналы мобильного телефона

4 января, когда русский генерал-лейтенант. Об этом сообщил Сергей Северюков. 89 солдат Погибший в результате ракетного удара, он обвинил самих солдат в том, что они непреднамеренно раскрыли свое местонахождение с помощью мобильных телефонов, которые, по словам Северюкова, были запрещены.

Солдат назвал это обвинение «чушью», заявив, что его сослуживцы и командиры часто звонили домой со своих телефонов с SIM-картой. Хотя им сказали не использовать его, они поняли это, потому что не хотели делать какие-либо фотографии или публиковать видео с жалобами на условия.

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в последние месяцы, ролики Они были размещены на платформах социальных сетей недавно призванных солдат, демонстрирующих их неадекватное снаряжение и отсутствие подготовки.

После нескольких недель споров по поводу проводимой в стране кампании «частичной мобилизации» министр обороны России Сергей Шойгу объявил 28 октября, что 300000 позвонили Заполнение закончено.

Но официального указа никогда не было, и некоторые говорят, что есть сообщения о мужчинах, продолжающих получать призывные бумаги, предписывающие им явиться в военкомат.

«Мобилизация все еще продолжается», — сказал Борис Бондарев, бывший дипломат, который ушел в отставку со своего поста в российском представительстве при ООН в Женеве в мае прошлого года в знак протеста против того, что он назвал «агрессивной войной» России.

В онлайн-заявлении, опубликованном после его отставки, Бондарев назвал войну «не только преступлением против украинского народа, но и «самым тяжким преступлением против народа России».

Ранее он отрицал предположения украинские чиновники которые сказали, что, по их мнению, российское правительство начнет массово отзывать мужчин, начиная с середины января. Он говорит, что не думает, что правительству нужно объявлять новый раунд мобилизации, потому что МО может продолжать вербовать людей только «ежедневно», особенно из Беднейшая глубинка России.

«У России есть одно большое преимущество перед Украиной и перед Западом», — сказал Бондарев CBC во время интервью из Женевы.

Борис Бондарев

«Российские чиновники не считают потерь… они не думают о потерях».

В последний раз министр обороны России публично признавал количество погибших на Украине солдат в начале прошлой осени, когда он сказал, что около 6000 умерло.

Украина и западные чиновники Мы думаем, что это менее драматичная оценка.

Бондарев говорит, что Кремль считает, что может позволить себе любую гибель людей, поскольку изображает войну как «экзистенциальную» битву. Он говорит, что его 75-летний отец, от которого он отказался за его антивоенную позицию, твердо поддерживает то, что Россия до сих пор называет «собственной военной операцией».

Бондарев рассказал, что его отец осенью пошел в военкомат, потому что хотел записаться воевать в Украине, но ему отказали из-за возраста.

Повышение призывного возраста

На этой неделе глава комитета по обороне российского парламента заявил, что в преддверии весеннего призыва в этом году страна может повысить максимальный возраст призыва с 27 до 30 лет. Он сказал, что есть также план повышения минимального возраста с 18 до 21 года, но это изменение может произойти только через три года.

Екатерина Шульман, российский политолог, которая в настоящее время является научным сотрудником берлинской Академии Роберта Боша, говорит, что, по ее мнению, на призывников будет усиливаться давление с целью подписать военные контракты и сформировать силы, которые будут отправлены в Украину.

Она говорит, что эта «незаметная форма мобилизации» была бы для армии наиболее вероятным способом восполнить текущие потери и продолжить отправку людей на фронт.

Шульман говорит, что, по ее мнению, российское правительство сделает все возможное, чтобы избежать того, что произошло осенью, когда сотни тысяч мужчин бежали из России, чтобы избежать призыва на военную службу, и по всей стране наблюдалось то, что она называет «взрывным уровнем беспокойства».

Вернувшись на восток Украины, солдат, который разговаривал с CBC News, сказал, что он и его группа ждут приказа об отправке на фронт.

Когда он слышит взрыв, он говорит, что пытается убежать и спрятаться. Он сказал, что хочет вырастить свою дочь и жить нормальной жизнью, а не «гнилой» по какой-то неясной причине.

«В данный момент я чувствую себя живым трупом», — сказал он. «У меня нет чувств».