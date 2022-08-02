Пока Россия угрожает энергоснабжению Европы, Украина готовится к суровой зиме

В густом лесном парке, окаймленном жилыми комплексами и детской площадкой, десятки рабочих в последний день были заняты пилами и топорами, валкой деревьев, рубкой дров и рубкой их на дрова, чтобы спрятать их в потайных сараях вокруг Львова, крупнейшего города . на западе Украины.

Металлурги на ближайшем заводе работают сверхурочно, производя дровяные печи для хранения в стратегически важных местах. На муниципальных складах предусмотрено место для хранения запасов угля.

Деятельность во Львове проводится в городах по всей Украине в рамках национальных усилий по мобилизации чрезвычайных арсеналов резервного топлива и критических ассигнований, поскольку Россия ужесточает ограничения на поставки энергии по всей Европе.