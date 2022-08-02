Пока Россия угрожает энергоснабжению Европы, Украина готовится к суровой зиме

В густом лесном парке, окаймленном жилыми комплексами и детской площадкой, десятки рабочих в последний день были заняты пилами и топорами, валкой деревьев, рубкой дров и рубкой их на дрова, чтобы спрятать их в потайных сараях вокруг Львова, крупнейшего города . на западе Украины.
Металлурги на ближайшем заводе работают сверхурочно, производя дровяные печи для хранения в стратегически важных местах. На муниципальных складах предусмотрено место для хранения запасов угля.
Деятельность во Львове проводится в городах по всей Украине в рамках национальных усилий по мобилизации чрезвычайных арсеналов резервного топлива и критических ассигнований, поскольку Россия ужесточает ограничения на поставки энергии по всей Европе.
В то время как президент Владимир Путин сократил поставки природного газа европейским союзникам Украины, правительство в Киеве также обвинило Россию в ускорении разрушения критически важной инфраструктуры, которая обеспечивает теплом, водой и электричеством миллионы домов, предприятий и заводов.
«Все города готовятся к суровой зиме», — сказал Андрей Садовый, мэр Львова, когда в апреле российские ракеты уничтожили три электроподстанции, временно отключив электричество в районах. «Россия отключила газ нашим соседям, и они пытаются давить и на нас», — сказал он. «Наша цель — выжить. Мы должны быть готовы».
Актуальность ситуации возросла после того, как на прошлой неделе Россия снова сократила поставки газа в Европу, что побудило Европейский союз объявить о сокращении импорта российского газа, чтобы не оказаться в заложниках. Россия перекрыла газовые краны для Латвии в субботу после того, как правительство объявило о дополнительной военной помощи Украине, последней в череде европейских стран, сделавших это.
Украина покупает природный газ у своих европейских соседей, поэтому ограничение поставок в Европу также угрожает ее доступу к энергоносителям.
Украинцы часто говорят, что надеются победить Россию к тому времени, когда в октябре наступят холода. Но руководство также готовится к возможности затяжного конфликта, поскольку Россия усиливает давление, систематически подавляя способность украинцев согреваться.
Сотни тысяч гражданских лиц, проживающих в восточной части Донецкой области Украины, получили приказ об эвакуации в минувшие выходные после нескольких месяцев непрерывных российских бомбардировок, которые разрушили инфраструктуру, необходимую для подачи тепла и электричества.
Наше освещение русско-украинской войны
«Мы понимаем, что русские могут продолжать атаковать критическую энергетическую инфраструктуру до и в течение зимы», — сказал в интервью Алексей Чернышов, министр развития громад и территорий Украины.
«Они снесли центральные отопительные установки в крупных городах, и по всей стране продолжаются физические разрушения», — сказал он. «Мы работаем над устранением повреждений, но это не значит, что их больше не будет».
Вдали от осажденного юго-восточного фронта на Украине кампания ведется в лесах и стальных брикетах, на газохранилищах и электростанциях и даже в нижних котельных, поскольку правительство мобилизует районы для активации схемы по складированию топлива и укрытий. .
Сотни тысяч кубометров дров вырубаются в лесах по всей стране, сообщил глава Агентства лесного хозяйства Украины Юрий Полоховец.
По плану правительства, в городах с населением до 200 000 человек, где в результате бомбардировок отключилось тепло или электричество, будут установлены так называемые мобильные тепловые пункты, чтобы помочь жителям справиться с отключениями до тех пор, пока не будет отремонтирована поврежденная инфраструктура.
Украина зависит от смеси природного газа, электроэнергии, вырабатываемой на атомных электростанциях, гидроэнергетики и ископаемого топлива.
По неожиданному повороту, война оставила Украину с избытком электроэнергии после того, как миллионы людей бежали из страны, а экономическая активность замедлилась, сократив спрос. Война ускорила длительные усилия по отключению энергосистемы Украины от России и Белоруссии и подключению ее напрямую к Европейскому Союзу. Прошлый месяц , Украина начала экспорт Небольшое количество электроэнергии в Румынию, надеясь в конечном итоге снабжать европейские компании, пострадавшие от отключения природного газа в России, потенциальным источником ценного дохода.
Но украинские чиновники говорят, что способность обеспечивать электричеством дома, особенно в предстоящую зиму, когда температура опускается значительно ниже нуля, находится под все большей угрозой, поскольку Россия наращивает кампанию по нацеливанию на энергоснабжающую инфраструктуру.
Российские бомбардировки поразили тепловые электростанции по всей стране и более 200 газовых котельных, используемых для центрального отопления. Повреждено около 5 тыс. км газопроводов, 3,8 тыс. газораспределительных пунктов, по данным А. Аналитика Институт Кеннана Международного института Вудро Вильсона, аналитический центр, ориентированный на Россию.
Газ особенно необходим Украине, потому что он используется для обогрева тысяч жилых комплексов, школ, почтовых отделений и муниципальных зданий, которые зависят от систем центрального отопления.
Нафтогаз, государственная нефтегазовая компания, поддерживает Крупнейшие запасы газа в Европе Его запасы составляют 11 миллиардов кубометров. Андрей Закревский, глава Украинской нефтегазовой ассоциации, заявил в понедельник, что этого достаточно для удовлетворения довоенных потребностей Украины, но уровень около половины Что правительство хочет, чтобы это было?
В то время как сокращение газа Москвой подтолкнуло Европу к гонке за новыми источниками энергии, проблема возвращается к Украине, которая импортирует газ из Европы после прекращения прямого импорта из России после аннексии Крыма в 2014 г. Давление России привело к тому, что цены на европейские фьючерсы на газ упали до рекордные уровни, что делает импорт более дорогим в то время, когда правительство в Киеве сталкивается с бюджетным кризисом.
Все это спешно мобилизовало страну.
Недавно Святослав и Зоряна Белинские заложили дровами подвал своего скромного дома во Львове. Супруги купили десятки батареек и несколько ламп на батарейках на случай, если погаснет свет, и готовились купить газовые баллоны для приготовления пищи.
«Мы должны начать думать об этом», — сказала Алисия Белинска, сестра г-на Белински, которая помогла паре купить одежду. «В конце концов, мы можем выжить без света и газа, но мы не сможем выжить, если захватчики захватят власть».
Чиновники, отвечающие за городское планирование, накопили запасы в гораздо больших масштабах, накопив тысячи тонн пиломатериалов и большое количество угля только за последнюю неделю. Г-н Садовый, мэр Львова, сказал, что в пути еще поставки, и приказал снизить температуру до 15 ° C (59 ° F), когда наступит зима.
Недавно г-н Садови прошёлся по внутреннему двору мэрии, приветствуя местных жителей, которые теперь регулярно проводят демонстрации о том, как подготовиться к отключению тепла и электричества, а то и похуже. Два работника МЧС показали жителям, как надевать химический костюм в случае нападения: противогаз плотно на месте, костюм плотно прилегает к голове.
Металлургические предприятия переориентировали часть производства на изготовление десятков тысяч дровяных печей, некоторые из которых украшены гербом Украины. Ратуши в более чем 200 городах строят фонды, а также палатки, в которых могут разместиться до 50 человек каждая, если многоквартирные дома останутся без газа, необходимого для их отопления.
Г-н Чернышов, министр развития, сказал, что палатки можно быстро переместить в места без электричества или отопления, предоставив временное убежище и плиты для кипячения воды и приготовления пищи.
«Мы надеемся, что нам не придется их использовать», — сказала Ирина Дзурик, управляющий директор Львова. Но это очень необычная ситуация. Мы были шокированы тем, с чем столкнулись, и беспокоились о том, чтобы у нас было достаточно, чтобы согреть людей».
Рядом местные жители замаскировали недавно построенные хижины для хранения дров. В ближайшие недели ожидается больше древесины, выкопанной в рощах в черте города и в бескрайних лесах западной Украины.
В часе езды к северу от Львова, в густом лесу, сияющем желтым солнцем, работники лесной службы работали, чтобы добыть достаточно дров для снабжения осажденного народа. В недавний будний день они срубили рощу обветренных дубов и отвезли их на лесопилку, где на клочке леса размером с полфутбольного поля в один метр завалили свежевыкопанными бревнами.
Юрий Хиромяк, заместитель директора Львовского областного управления лесного хозяйства, сообщил, что продажи дров удвоились по сравнению с прошлым годом, а цены выросли почти втрое, так как запасы в стране увеличились.
Он добавил, что даже лес не защищен от российских нападений. Украинские силы недавно сбили ракету, выпущенную из Беларуси по близлежащему нефтехранилищу. Пустые цистерны не пострадали, но взрывом были выбиты все окна в лесохранилище и в части лесопилки.
«Русские сделают все, чтобы попытаться уничтожить нас», — сказал он. «Но никому не удалось объединить нас так, как это сделал Путин».
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