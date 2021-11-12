Пока Турция и Россия заключают сделки в Сирии, курды готовятся к нападению

Файл изображения | Фото: AP

Судьба сирийских курдов зависит от выгодных сделок между Россией и Турцией. Обе страны, а также Соединенные Штаты печально известны тем, что преследуют свои политические интересы в Сирии за счет курдов. Как недавние закулисные мероприятия повлияют на крупнейшее этническое меньшинство Сирии?

Как второстепенный участник большой сирийской игры курды стараются поддерживать хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой. Они знают, что Соединенные Штаты — великая мировая держава и что Россия имеет очень сильное влияние в Дамаске. Однако Соединенные Штаты неоднократно демонстрировали, что не хотят допустить ухудшения отношений с союзником по НАТО Турцией из-за курдов. Вот почему они должны обратиться к России и своему клиенту Башару Асаду за реальной безопасностью.

Турция готовится к военным действиям на севере Сирии с тех пор, как президент Владимир Путин и его турецкий посланник Реджеп Тайип Эрдоган встретились 29 сентября на российском черноморском курорте Сочи. Сообщается, что Анкара планирует новое наступление против сирийских курдов, захватив город Дель-Рифат и курдский город Кобейн, также известный как Сталинград. Копенгаген находится под контролем Народных сил обороны, в которых доминируют курды, с 2012 года, а сирийские и российские войска вошли в приграничный город в 2019 году во время турецкого вторжения. В течение последних нескольких недель турецкие и российские официальные лица вели переговоры, чтобы снять озабоченность Анкары по поводу YPG, которую Турция считает террористической группировкой из-за ее связей с нелегальной Рабочей партией Курдистана (PKK). Сообщается, что в поддержку операции на севере Сирии Анкара рассматривает возможность передачи российским войскам некоторых небольших участков Идлиба, который находится под контролем сирийских повстанцев.

В то же время возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF) и российские военные ведут переговоры о выводе курдских подразделений из районов вдоль турецкой границы, чтобы избежать военной конфронтации с Турцией. Согласно сообщениям, русские пытаются убедить SDF вывести своих боевиков с севера Сирии, чтобы предотвратить еще одну военную операцию Турции, которая может иметь катастрофические последствия для курдов. Есть надежда, что группировки SDF переместятся к югу от международной автомагистрали M4, в 32 км от турецкой границы.

С чисто военной точки зрения кажется, что турки готовы начать наступление против YPG. Другие потенциальные направления, помимо Тель-Рифаата и Кобане, включают Манбидж, Западный Евфрат, а также Айн-Исса и Тал-Тамр, к востоку от реки. Военные части турецкой делегации в Идлибе находятся в полной боевой готовности. Начало очередного вторжения в Сирию теперь является предметом политического соглашения между Турцией и Россией. Политики в Анкаре вряд ли будут опасаться, что курды могут оказать сильную оппозицию турецким военным. Фактически, из-за плохой экономической ситуации в Турции небольшая успешная операция против курдов в Сирии пойдет на пользу Эрдогану. Однако маловероятно, что Турция начнет наступление до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение с Россией и не будет получен зеленый свет от США.

Эрдоган и президент Джо Байден встретились на саммите G20 в Риме 30 октября, и турецкий лидер подтвердил обеспокоенность Анкары по поводу поддержки США боевиков YPG в Сирии. С другой стороны, некоторые сирийские курды обвиняют Соединенные Штаты и Россию в бездействии перед лицом турецкой агрессии. Позиция Москвы ясна: если курды не уйдут из определенных районов на севере Сирии и не позволят российским войскам и сирийской армии установить полный контроль над регионом, Кремль закроет глаза на турецкие операции. Вполне возможно, что Россия сначала подпишет соглашение с Анкарой о «передаче земель» контролируемых курдами территорий в одну часть Идлиба.

Согласно нескольким пророссийским и проасадовским источникам, сирийская армия готовится атаковать районы Идлиба, контролируемые протурецкими силами. Этот шаг может быть явно реализован, даже если Москва и Анкара не пойдут на компромисс в отношении территории, контролируемой YPG. Поступают сообщения о том, что Россия увеличила количество самолетов, работающих на севере Сирии, что может быть истолковано как сигнал ее турецким партнерам — не начинайте военную кампанию, пока мы не достигнем окончательного соглашения о судьбе автомагистрали М4. И для Москвы, и для Анкары трасса М4 имеет стратегическое значение, поэтому ожидается, что в конечном итоге трасса будет под совместным турецко-российским контролем. На данный момент автомагистраль M4 закрыта, и ее коридоры безопасности шириной шесть километров на север и юг еще не созданы.

В краткосрочной перспективе этот вопрос может быть обсужден в основном в декабре в столице Казахстана Нор-Султане, России и Турции. Между тем, еще неизвестно, одобрит ли Анкара ограниченные военные действия в регионе. Одно можно сказать наверняка — торговля в Москве и Анкаре будет в обычном режиме, вне зависимости от ситуации в Сирии. Слабая связь в русско-турецкой сирийской авантюре — их ситуативный союз возьмет верх над разногласиями по позиции сирийских курдов.

Организатор Syndication Bureau.