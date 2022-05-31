Покемоны Скарлет и Вайолет завтра получат новый трейлер

Завтра мы получим больше информации о поколении 9, тренерах покемонов. The Pokémon Company объявила о запуске нового бренда покемон алый и фиолетовый Трейлер будет снят Завтра, 1 июня в 6:00 по тихоокеанскому времени / 9:00 по восточному поясному времени / 14:00 по Гринвичу / 15:00 по центральноевропейскому времени.

Это будет первый взгляд на грядущую игру Switch с тех пор, как она была анонсирована в День покемонов. Еще в феврале.

🚨 новый # Скарлетт Вайолет Трейлер выйдет завтра! 🚨 Вы правильно прочитали, тренеры. Настройтесь на наш канал YouTube в 14:00 BST 1 июня, чтобы быть в курсе последних новостей о Pokémon Scarlet и Pokémon Violet! Убедитесь, что вы подписаны и уведомления включены: https://t.co/xlaUDkvX2y pic.twitter.com/5yUTRW8MNk — Покемон Великобритания (PokemonNewsUK) 31 мая 2022 г.

Многие фанаты будут рады увидеть больше последней игры Pokémon от Switch после того, как The Pokémon Company объявила о скором появлении нового региона. Богатый открытый мир. Мы обязательно сообщим вам, как только новости появятся завтра, а пока следите за новостями обо всем, что мы знаем на данный момент, включая более подробный взгляд на трио начального уровня и шесть вещей, которые мы хотим увидеть. из новых записей.

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Что вы надеетесь увидеть в завтрашней рекламе? Дайте нам знать об этом в комментариях!