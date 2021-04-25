Поклонники обнаруживают, что старый сайт PlayStation Store все еще работает

Пользователь Twitter Крис Гласс Я обнаружил способ использовать старый веб-сайт PlayStation Store. Пользователи могут восстановить доступ к старой витрине, чтобы покупать игры на старых устройствах, используя Mozilla Firefox или Google Chrome. Текущий магазин Sony на основе браузера позволяет пользователям покупать только игры для PS4 и PS5. На предыдущем сайте были игры для PSP, PS Vita и PS3.

С новым плагином для браузера Mozilla Firefox под названием «Valkyrie PS Store» игроки могут получить доступ к полнофункциональной витрине. Это означает покупку игр для PS3 и PS Vita. Гласс объяснил в видео ниже, что как только он понял, что API-интерфейс Sony chihiro все еще доступен, он заставил его задуматься. Оказывается, Sony не убила старый веб-сайт, а удалила некоторые HTML-файлы, чтобы заблокировать доступ к API. Используя Wayback Machine и archive.org, Гласс смогла запустить старый сайт PlayStation Store как в Firefox, так и в Chrome. И видео Glass YouTube, и Ветка Twitter Объяснение удивительно простых способов использования старой витрины.

PlayStation Store был горячей темой в последние несколько месяцев. Веб-сайт на основе браузера получил несколько обновлений в рамках подготовки к запуску PS5, в том числе убийство и Повторно ввести функцию списка желаний. В марте 2021 года Sony отменила возможность покупки игр для PS3, PS Vita и PSP. В своем интернет-магазине. Кроме того, компания объявила, что сделает это. Закройте вышеупомянутые магазины. Однако недавно Sony Компания отменила свое решение закрыть магазины PS3 и PS Vita. До сих пор. К сожалению, 2 июля 2021 г. магазин PSP будет закрыт.