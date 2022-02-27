Поклонники покемонов шутят, что новый выскочка Куаксли на самом деле Дональд Дак.

Компания Pokémon анонсировала новую утку в воскресенье.

Ну, не только утка. объявил Следующее поколение покемонов. Новые игры будут называться алый покемон И ВиолеттаА с новостями пришла новая информация о Три новых закуски. Среди новых покемонов есть утка по имени Куаксли. Это просто утка, но фанаты в сети отметили, что Куаксли похож на другого любимого мультипликационного персонажа, диснеевского Дональда Дака. По этой причине фанаты уже публикуют много мемов и фан-артов для них двоих, что приводит к забавным результатам.

Дизайн Quaxly излучает элегантность и роскошь. У него одно крыло на бедре и что-то похожее на огромный парик или стильную шляпу. (Онлайн-фанаты прослезятся, чтобы увидеть, что именно у них на голове.) Что бы это ни было, оно делает храбрую птицу похожей на Дональда Дака, который тоже носит синюю шляпу.

Кваксли присоединяется к двум другим симпатичным новичкам: Фуэкоко, крокодилу огненного типа, и Спригатито, травяному коту. Однако сходство с Дональдом Даком, кажется, отличает его от других. Теперь люди в Интернете публикуют множество мемов и фотографий, шутя о странном сходстве между ними.

Более того, фанаты вообще в восторге от уток. Quaxly даже не первый утиный покемон. Есть также вид, который летает по воде, Ducklett. Однако настало время Quaxly проявить себя.