Поклонники призывают 343 Industries не слишком много рассказывать о кампании Halo Infinite

Halo Infinite, пожалуй, одна из самых ожидаемых игр последних двух лет. Название заявлено как возвращение к корням Halo, возвращая основные элементы франшизы, которые отсутствовали в предыдущих играх, а также вводит новшества в некоторых областях, которые могут показаться немного своевременными. Перспективные геймеры и давние фанаты поглощают любую информацию о грядущей игре Halo, которую они могут получить до даты выхода 8 декабря, но в последнее время многих фанатов поразило осознание того, что было выпущено.

Хотя любой тип трейлера, игрового процесса и блога, посвященный игре и ее контенту, обычно приветствуется, в последние годы мы наблюдаем тенденцию, когда трейлеры портят то, что будет в режиме истории. Еще во времена Halo 3 и Halo Reach мы почти не получали никакой информации о кампании, кроме той, что была. Возможно, там был кинематографический трейлер, который позволил увидеть место встречи, чтобы взволновать игроков, но ничего конкретного. Точно так же, хотя мы знаем, что будем сражаться с фракцией Изгнанников в Halo Infinite, о сюжете игры известно немного. Как мы видели в недавних обсуждениях Reddit, большинство фанатов согласны с тем, что так и должно оставаться. Кто знает, что будет с Кортаной, рефери и даже самим президентом? Будем надеяться, что мы подождем и посмотрим.