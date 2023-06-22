Поклонники спорят, переделывает ли Марио Уандер Чарльза Мартине.

Поклонники Nintendo обсуждают, будут ли недавно анонсированные игры Mario переделывать исторического актера озвучивания Чарльза Мартине.

Во время недавней презентации Nintendo Direct в среду компания Nintendo продемонстрировала трейлеры нескольких новых игр, в том числе Super Mario Bros Wonder и WarioWare: Move It.

В этих двух клипах были представлены голосовые фрагменты персонажей, которых традиционно озвучивал Мартине, и многие считают, что они не совсем похожи на него, настолько, что «Чарльз Мартине» был одной из самых популярных тем в Твиттере в четверг.

Трейлер Super Mario Bros. Wonder, в частности, заставляет людей размышлять над короткими фразами, сказанными Марио, наиболее спорными из которых являются слова в конце трейлера, где он произносит «вауи, зоуи».

Другие предполагают, что отрывок из трейлера WarioWare: Move It, в котором Варио говорит «большой палец вверх», звучит иначе, чем аналогичный образец «большой палец вверх» из более старых игр WarioWare.

Есть несколько возможных причин, по которым некоторые фанаты могут подумать, что Марио звучит по-другому, и, очевидно, одна из них будет состоять в том, что Nintendo фактически заменит его новым актером озвучивания.

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Однако тот факт, что во многих играх Mario повторно используются голосовые реплики, некоторые из которых были записаны много лет назад, означает, что каждый раз, когда записываются новые реплики, они могут изначально звучать резко или по-другому.

Нет никаких сомнений в том, что недавний выпуск Super Mario Bros Movie также останется свежим в умах многих геймеров из-за разногласий, связанных с решением взять Криса Пратта на роль Марио и свести Мартинетса к эпизодическим ролям.

Споры по поводу голоса Марио в играх могут усугубляться тем фактом, что Мартине, который раньше довольно регулярно писал сообщения в Твиттере, не публиковал ничего в течение последних трех месяцев.

Однако одним из его последних твитов была его фотография. Позавтракать в Киото, где Нинтендо. Это может придать больший вес аргументу о том, что он по-прежнему является голосом Марио.

VGC связалась с Nintendo, чтобы прояснить ситуацию.