Поклонники считают, что Naughty Dog оставила идею для своего следующего проекта в первой части The Last of Us.

Первая часть The Last of Us вышла всего несколько дней назад для PlayStation 5, но фанаты уже препарируют, а значит, обсуждают каждый сантиметр его мира.

Одно из таких обсуждений сосредоточено на возможном новом IP-адресе от Naughty Dog, который, по мнению многих, будет иметь фэнтезийную тематику. Все началось после того, как мы заметили несколько плакатов с элементами фэнтези, украшающими стены игры.

«Одни из нас, часть 1», трейлер для специальных возможностей PS5.

На рассматриваемых плакатах, которые можно увидеть ниже, изображены лошадь, напоминающая пегаса, дракон и воин:

Поклонники предполагают, что арт в TLOU1 означает новую интеллектуальную собственность Naughty Dog. По-видимому, это будет вымышленное место. Каково ваше мнение? pic.twitter.com/IV9tZZqULW — Центр Naughty Dog (NaughtyNDC) 5 сентября 2022 г.

Это немного, но этого достаточно, чтобы заставить языки болтать о том, что может ожидать разработчика Last of Us в будущем.

Один восторженный подписчик написал, увидев эти изображения: «Фэнтезийная игра Naughty Dog для PS5 — это просто мечта. Пропустите ее прямо по моим венам».

«Фэнтези-игра с открытым миром (что-то вроде The Witcher 3) от ND?? Это было бы [a] Мечты сбываются.»

кончено реддитНекоторые предполагают, что The Last of Us аналогичным образом дразнили в Uncharted 3: Drake’s Deception, поэтому такой шаг не является чем-то необычным для Naughty Dog.

Поклонники ранее предполагали, что будущие проекты Naughty Dog могут понравиться им после того, как первый концепт-художник команды Хён Нам загрузил три новые работы в свои работы. ArtStation в начале 2021 года.

На первом из этих изображений под названием «Женщины Севера» изображена воительница, сидящая на голове убитого дракона.

Однако, как только слухи о новом фэнтезийном IP Naughty Dog начали появляться в заголовках, Нам быстро заявил, что изображения должны быть данью уважения Assassin’s Creed: Valhalla и не имеют ничего общего с тем, что происходит у разработчиков. Затем продолжайте обновлять описания изображений.

Однако в Assassin’s Creed: Valhalla нет никаких драконов, что заставляет многих предположить, что это объяснение на самом деле было мистификацией от художника Naughty Dog.