Поклонники удивлены новой трансформацией Кейли Куоко с темными волосами: «Богиня»

Кайли Куоко Она только что сменила свои фирменные светлые локоны на более темный цвет, и поклонники не могут нарадоваться ее новому образу!

в хозяйка 37-летняя актриса представила свою новую прическу на 80-м ежегодном вручении премии «Золотой глобус», а также продемонстрировала Рост шишки В сиреневом свободном платье.

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Кейли Куоко дебютировала с каштановым цветом волос на «Золотом глобусе» 2023 года.

в этом случае, Теория большого взрыва Выпускница уложила свои недавно темные локоны в великолепную прическу с тонкой челкой, уложенной вниз, и распущенными прядями, элегантно обрамляющими ее лицо. Для макияжа Куоко добавила светло-фиолетовые тени для век и черную подводку, чтобы подчеркнуть ее зеленые глаза, а также тушь для ресниц, розовые румяна и розовую помаду.

в Приятно познакомиться Звездное лавандовое платье с запахом от Vera Wang с тонкими бретельками, украшенными бантами, квадратным вырезом и длиной до пола, из потрясающей ткани. Украшая красную дорожку, Куоко сделала одиночную фотосессию, а позже объединила усилия со своим бойфрендом и отцом Томом Пелфри.

Пелфри был полностью белым, в белом блейзере, рубашке на пуговицах и черном галстуке. Еще в октябре 2022 года пара объявила, что ждет девочку.

Реакция фанатов на новую прическу Куоко

Куоко поделилась фотографиями своего платья «Золотой глобус» и новой прически со своими 7,6 миллионами подписчиков в Instagram, оставив одобрительные комментарии под своей загрузкой. «Какой красивый цвет для тебя, Кейли. Поздравляю с твоим пополнением в ближайшее время», — написал один фанат, а другой добавил: «Этот цвет волос так красив для тебя!»

Другой человек назвал Коко «богиней», а другой пользователь отметил, что ее цвета «загар» и «фиолетовый». (мы согласны!)

Поскольку Куоко поделилась множеством романтических фотографий, на которых она и Пелфри, фанаты также назвали их «симпатичной парой», «самыми симпатичными родителями» и «хорошо одетой парой». (мы не могли не согласиться)