Поклонники Overwatch 2 называют Мерси «мамочкой» после анонса нового скина «Спасатель»

Поклонники Overwatch 2 сходят с ума из-за новой кожи для спасителя Мерси, дополненной косметикой, похожей на Спасателей Малибу, которая вызвала эмоциональный отклик фанатов в Интернете.

когда дело доходит до б OverwatchЧастью веселья является открытие новых нарядов и скинов для ваших любимых героев. Всякий раз, когда происходит большое событие, разработчик Blizzard обычно выпускает один или два новых скина на тему внутриигровых праздников или просто как способ добавить в игру больше контента.

Статья продолжается после анонса

В связи с этим сообщество Overwatch также заработало репутацию, демонстрируя свою признательность за своих любимых героев. С фан-артом, наполненным гиперсексуальностью, фанфиками и многим другим, массово появляющимся в Интернете и на веб-сайтах, в Интернете нет недостатка в страсти.

Теперь, однако, последний образ, привлекающий внимание этих фанатов, представлен в виде недавно объявленного спасительного скина Мерси.

Рекламный клип также включает в себя кинематографический ролик, в котором Мерси бежит в замедленной съемке в своем новом костюме спасателя почти так же, как спасатели Спасателей Малибу. Как и следовало ожидать от сообщества Overwatch, фанаты обратились в Twitter и другие социальные сети, чтобы выразить свою признательность за новый скин.

Статья продолжается после анонса

Поклонники Overwatch 2 реагируют на новый скин Mercy Lifeguard

Один пользователь Твиттера написал: «Наконец-то!! Спас OW2! Следующая рубашка Summerless Summer Reaper без странной маски, пожалуйста!» Другой добавил: «Я уже видел фан-арт Lifeguard Mercy x Lifeguard Pharah».

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости о киберспорте, играх и многом другом.

«Мы победили», «Мама» и «Боже, помилуй» — это всего лишь несколько дополнительных комментариев от восторженных фанатов, сопровождаемых большим количеством лая. Потому что, конечно.

Учитывая эти ранние отзывы, можно с уверенностью сказать, что этот новый скин Mercy уже стал хитом среди фанатов, и многие геймеры, вероятно, захотят двигаться дальше. Однако это не первый раз, когда сообщество Overwatch так реагирует на новый внешний вид.

Статья продолжается после анонса

Ранее Диксерто сообщал, что новый боевой скин Эш из 4-го сезона, скин Межгалактического контрабандиста, заставляет ее динамит звучать «влажно». Деталь, которая полностью взорвалась в некоторых частях игрового сообщества.

Чтобы быть в курсе последних новостей и обновлений Overwatch 2, обязательно ознакомьтесь с нашим полным обзором Dexerto здесь.