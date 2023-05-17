Поклонники Overwatch 2 не могут поверить, что Blizzard сделали с обещанным кооперативным режимом PS5 и PS4 Sequel.

Еще одним поворотом в продолжающейся мета-истории Overwatch 2 стало то, что Blizzard объявила об отмене долгожданного кооперативного PvE-режима героев. И это несмотря на то, что в течение многих лет обещали, что он будет включен, с деревьями навыков и перками, в придачу.

Исполнительный продюсер Джаред Нойс представил историю на AI. последний поток (Спасибо, Еврогеймер), признавая, что «развитие опыта PvE не дало того прогресса, на который мы надеялись». В то время как команда разработала «кучу потрясающего контента», Несс объяснил, что «усилия, необходимые для того, чтобы объединить все это в качество Blizzard, которое мы можем отправить вам, огромны, и этому действительно не видно конца …»

«У нас остается еще один сложный выбор: продолжать ли мы вкладывать все эти усилия в PvE в надежде, что мы сможем достичь этого в какой-то момент в будущем, или мы будем придерживаться этого набора ценностей? соответствовать и сосредоточился на этом и сосредоточился на том, чтобы служить вам?

Общество, как и следовало ожидать, не имеет ничего из этого. Откровенные участники выразили разные версии одного и того же мнения: Blizzard давали слишком много обещаний и никогда не выполняли их, а разработанный контент PVE, похоже, выбрасывался и распространялся сезонно. стример КарК Он достаточно красноречиво охарактеризовал ситуацию в Twitter:

Я не разработчик, но я знаю, что многие идеи и продукты выбрасываются за кулисы без ведома общественности. Но проблема в том, что это было большое публичное заявление. Я имею в виду, что если вы переобещаете и не сделаете, люди будут разочарованы. Я знаю, что я. — КарК (@KarQGames) 16 мая 2023 г.

Что вы думаете об этой последней разработке? Вы надеялись на обещанный кооперативный режим Overwatch 2? Дайте нам знать в комментариях ниже.