Поклонники PS5 надеются на умопомрачительную демоверсию Unreal Engine 5 Взгляд в будущее

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Эпик Геймс это здорово Матрица пробуждается Техническая демонстрация уже дала нам представление о том, чего ожидать от Unreal Engine 5 на PS5, но это вирусное видео вызвало бурю эмоций во всех социальных сетях. Клип, основанный на реальном японском вокзале, был загружен на художественная станция ранее на этой неделе, и с тех пор им поделились тысячи раз.

Стоит отметить, что на самом деле это не работает в режиме реального времени — оно отображается со скоростью около семи кадров в секунду, а затем ускоряется. Хотя создатель признает возможность воспроизведения в реальном времени, качество изображения является хитом. Однако они признают, что дальнейшая оптимизация может привести к повышению производительности.

На самом деле, однако, вывод здесь заключается в том, насколько реалистично все это выглядит. В описании видео говорится: «Среда запущена в Unreal Engine 5, освещена с помощью Lumen. Я не использовал Nanite. Я работал над всем моделированием, текстурами, освещением и анимацией для этого видео. Исключением является Leaf от Quixel Megascans».

Это действительно впечатляет, и с кучей команд Sony, работающих над Unreal Engine 5… Включая такие, как Haven Studios. — Мы гарантируем вам удовольствие по мере взросления поколения.