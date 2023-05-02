Поклонники WVU могут подхватить весеннюю лихорадку в MonPark | Новости, спорт, вакансии

Моргантаун — Буду честен.

Мне надоело просыпаться каждое утро, включать новости и слышать о массовых расстрелах, нападениях России на Украину, обанкротившихся банках и умирающих друзьях вроде Майка Шеннона, игрока с низов и бывшего телеведущего Кардиналов.

Смотри, я ложусь спать, пораженный весенней лихорадкой.

В конце концов, сейчас середина весны, и все не может быть так плохо, как кажется в этом мире.

Это похоже на старую песню Роджерса и Хаммерстайна с Ярмарки штата под названием «Это может быть весна».

Фильм был выпущен 30 августа 1945 года, всего через 24 дня после того, как Энола Гей сбросила атомную бомбу на Хиросиму, положив конец кошмару Второй мировой войны.

Именно тогда на экране впервые прозвучала лирика, дав нам всем понять, что весна — это вовсе не время года, а состояние души:

Я волнуюсь, как ивы в буран,

Я непостоянен, как марионетка на веревочке,

Я хотел бы сказать, что у меня была весенняя лихорадка,

Но я знаю, что это не весна.

Я мечтатель и глубоко недоволен,

Как соловей без песни.

О, зачем мне весенняя лихорадка,

Когда не до весны?

Что ж, сейчас весна, середина весны, и любителям спорта из Западной Вирджинии пора осознать, что они тоже могут быть «беспокойными, как ивы под порывом ветра», потому что дела идут лучше, и последние несколько выходных должен был дать нам каждый случай весенней лихорадки.

Весенний футбольный матч пришел и ушел, и погода, которая должна была быть такой плохой, оказалась на удивление хорошей… и спортсмены тоже немного наблюдали за ней.

хорошие новости. Си Джей Дональдсон бежал туда, не хромая, без боли, и говорил о полном выздоровлении от сломанной ноги, которая закончила его сезон в 2022 году.

Квотербек Гарретт Грин показал, что готов прыгнуть в стартовую позицию, хотя тренер Нил Браун намерен максимально сохранить это соперничество, что имеет смысл в мире, где вы не ожидаете, что квотербек выдержит. На протяжении всего сезона без проблем.

Бегущий назад первокурсник Джахейм Уайт назвал его в ротации бегунов за потрясающее выступление, в котором он лидировал среди всех бегунов по набранным ярдам, демонстрируя уклончивый, неуловимый стиль, который дополнял других в комнате.

Он был «капризен, как марионетка на жестком человеке», можно сказать.

Кроме того, в субботу Данте Стиллз, всеамериканец, не только потому, что он из Западной Вирджинии, не только потому, что он из Вермонта, не только потому, что он играет за WVU, был призван в НФЛ в шестом раунде, и лишь немногие, если вообще Нашли, они отдали больше себя, чтобы добраться до такого места.

Весна, конечно, это время, когда цветут цветы и бейсбол очаровывает нас, и внезапно мы можем оказаться лучшей весной в истории программы, и команда охватила Бейлора и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Серия из трех игр, в то время как серия из восьми игр составляет победную серию с победами без конференций над Питтом и Пенн Стейт.

Тренер Рэнди Мейзи застал всю страну врасплох командой, которая бегает, бьет, крадет базы и делает подачи… и имеет лучшего нападающего в Большой 12 в лице Дж. Дж. Уэтерхольта и, возможно, лучшего нападающего в стране.

Все они, как поется в песне, «заняты, как мечтательный паук», когда мы спешим на бейсбольный стадион округа Мон, чтобы посмотреть, как они играют.

Между тем, Боб Хаггинс продолжает осуществлять один рекрутинговый переворот за другим через трансферный портал, создавая такой же ажиотаж в отношении предстоящего сезона, как и в отношении баскетбольной команды Mountaineer со времен Virginia Press.

Это может быть не баскетбольный сезон, но правда в том, что баскетбол доминирует на сцене, настолько, что вместо того, чтобы впадать в слезы по поводу знаменитого решения Джимми Белла-младшего переехать, нация альпинистов, как они любят думать о себе, кажется, объединяются, чтобы пожелать ему удачи в его приключении Последний коллектив, куда бы он его ни привел.

Добавьте к этому нового главного тренера по женскому баскетболу Марка Келлога, который плавно переходит на свою работу под руководством нового спортивного директора, и Рена Бейкера, который сделал то же самое в своей работе, и вы получите альтернативу проблемам и проблемам. заботы, которые внешний мир бросает вам.

Проснувшись завтра утром, вспомни, что пришла весна, и открой окно, вдохни свежей травы, только что распустившихся цветов. Подумайте о выпускном вечере, школьных выпускных вечерах, мягком весеннем дожде… и для разнообразия подумайте о легкой атлетике в Западной Вирджинии как о радуге и надейтесь, что она приведет вас к горшочку с золотом в конце всего, чего вы так ждали. долго искать.

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