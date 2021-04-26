Поклонник Гарри Поттера строит Хогвартс в Вальхейме, что впечатляет

Верный поклонник Вальхейма воссоздает школу магии Хогвартс из вселенной Гарри Поттера в популярной игре на выживание. Как видно из ссылки ниже, версия знаменитой школы Вальхейма все еще строится, но архитектору Заборе удалось построить свою собственную версию многих самых известных достопримечательностей Хогвартса, включая Большой зал, поле для квиддича и хижину Хагрида.

Забор сказал В ветке Reddit В будущем они хотят сделать больше с областью Запретного леса на карте. Создается впечатление, что все здание вдохновлено другими амбициозными зданиями Вальхайма, включая Римский Колизей и Нотр-Дам. Автор также сказал, что они построили Хогвартс в режиме патчей, потому что у них нет времени на посадку, что, честно говоря, имеет смысл. К сожалению, в настоящее время игра не позволяет строить подвалы, поэтому о подземельях нет ни слова.

Квиддичный полевой снимок Захора

Valheim – одна из самых больших историй успеха в играх 2021 года, когда в игре на выживание собираются миллионы игроков, несмотря на небольшую команду. Команда фанатов Вальхейма в последнее время Он построил сани из плота На их выделенном сервере, который представляет собой большую фишку. В последнее время игра получила несколько обновлений, в том числе одно, сделавшее Они значительно улучшат основные строительные элементы игры, поэтому нам нужно будет посмотреть, что эти мастера-строители смогут делать после приземления. О дате выхода пока нет.