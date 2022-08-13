Поклонник Феникса Меркьюри чествует Бритни Гринер в Footprint Center – Nachedeu

Группа поддержки Phoenix Mercury Заря Одом провела весь свой сезон WNBA в честь коллеги по фильму Бритни Гренье.
12-летний подросток собирал обувь в магазине Griner’s Heart & Sole Shoe Drive на протяжении всей кампании 2022 года, чтобы продемонстрировать поддержку Центра «Меркурий», несправедливо задержанного в России с февраля.
Одом продолжала чествовать Грейнер в пятницу вечером, когда она надела майку BG 42 в предпоследней игре команды в регулярном сезоне. Mercury обыграли Visiting Wings со счетом 86–74, чтобы сохранить их квалификационные надежды.
В пятницу команда опубликовала в социальных сетях видео, рассказывающее об усилиях Одома. Молодой фанат был вдохновлен речью, произнесенной звездой Mercury Софи Каннингем о загрузочном двигателе Griner во время открытия дома команды. Одом поставил цель собрать 150 пар обуви в течение двух недель, чтобы пожертвовать их Heart & Sole Shoe Drive.
Гренье приговорили к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме после того, как ее признали виновной в хранении наркотиков после ее ареста в аэропорту Московской области в феврале. В настоящее время правительство США ведет переговоры с Россией об обмене пленными, чтобы вернуть Гренье домой.
Меркьюри продолжает отмечать работу Гринер в рамках миссии по спасению Феникса, проводя мероприятия по продвижению обувной кампании и собирая на данный момент 2000 пар.
«Я с нетерпением жду возвращения Бритни, чтобы я мог пожертвовать эти туфли в ее фонд и по-прежнему собирать как можно больше обуви для менее удачливых», — сказал Одом.
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