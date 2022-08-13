Поклонник Феникса Меркьюри чествует Бритни Гринер в Footprint Center – Nachedeu

Группа поддержки Phoenix Mercury Заря Одом провела весь свой сезон WNBA в честь коллеги по фильму Бритни Гренье.

12-летний подросток собирал обувь в магазине Griner’s Heart & Sole Shoe Drive на протяжении всей кампании 2022 года, чтобы продемонстрировать поддержку Центра «Меркурий», несправедливо задержанного в России с февраля.

Одом продолжала чествовать Грейнер в пятницу вечером, когда она надела майку BG 42 в предпоследней игре команды в регулярном сезоне. Mercury обыграли Visiting Wings со счетом 86–74, чтобы сохранить их квалификационные надежды.

В пятницу команда опубликовала в социальных сетях видео, рассказывающее об усилиях Одома. Молодой фанат был вдохновлен речью, произнесенной звездой Mercury Софи Каннингем о загрузочном двигателе Griner во время открытия дома команды. Одом поставил цель собрать 150 пар обуви в течение двух недель, чтобы пожертвовать их Heart & Sole Shoe Drive.