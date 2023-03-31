Поколение Z внедряет захватывающую новую технологию: складные телефоны.

«Я думаю, вы можете увидеть это в некоторых группах поколения Z — они устали от экранов».

Кирпичное возрождение

Ностальгирующие представители поколения Z воскрешают древнего призрака из технологического прошлого: телефоны-раскладушки или «тупые телефоны» из эпохи задолго до эпохи смартфонов.

«Думаю, это видно по некоторым группам представителей поколения Z — они устали от экранов», — говорит Хосе Брионес, тупой телефонный инфлюенсер, работающий р / тупицы сабреддит Рассказывать CNBC. «Они не знают, что происходит с психическим здоровьем, и пытаются сократить расходы».

искренне? Мы поняли. Современные дети выросли в окружении большего количества технологий, чем может себе представить старшее поколение, и хотя телефоны и социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни, способствуя трансформации общества, много Некоторые недавние исследования показали, что постоянное воздействие экранов и социальных сетей может быть очень вредным для людей, особенно для молодежи.

Короче говоря, возвращение к жизни без экрана или, по крайней мере, без шоу имеет большой смысл для вашей жизни. Мы говорим: тупые телефоны для всех!

мини телефоны

в соответствии с CNBCОчевидная страсть поколения Z к тупым телефонам не так хорошо отражается на продажах, как в прошлом. Хэштеги в социальных сетях. Однако эксперты не исключают, что со временем мы можем увидеть небольшой всплеск продаж.

Однако расползание дурацких телефонов проявляется и по-другому: появление дурацких смежных с телефоном продуктов, таких как легкий телефонкоторый позиционируется как «минимальный», а не, знаете ли, глупый — Альтернатива смартфонам.

«То, что мы пытаемся сделать с Light, — это не создание глупого телефона, а создание более преднамеренного телефона — четкого и простого — и который по своей сути не является антитехнологичным», — сказал Джо Холлер, соучредитель. света. CNBC. «Но речь идет о выборе того, как и когда использовать аспекты технологии, которые улучшают качество моей жизни».

Это приятно, хотя оно, безусловно, принимает во внимание благополучие движения против смартфонов.

С одной стороны, растущая привязанность к поколению Z больше похожа на результат прямого отказа от неотъемлемого символа современности, чем на стремление к стильному переосмыслению мобильного телефона.

Так что, прежде чем вы будете слишком обеспокоены, подростки — по крайней мере, по большей части — в порядке. Вместо этого молитесь за миллениалов, которые позволяют своим айфонам превращаться в производное от сна Хранители хранилища.

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