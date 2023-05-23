Покупатель, будьте осторожны: некоторые твердотельные накопители SanDisk Extreme стирают данные людей

Western Digital теперь молчаливо признала, что портативные жесткие диски SanDisk Extreme Pro все-таки серьезно сломаны, выпустив обновление прошивки, которое, как мы надеемся, предотвратит поломку модели емкостью 4 ТБ. Сотрите все свои данные самостоятельно. (серьезно.)

но нравиться Арс Техника отчетыТам нет никаких упоминаний о каких-либо исправлениях для модели 2 ТБ, и я думаю, что пришло время бить тревогу, потому что эта компания несколько месяцев преуменьшала проблему, продолжая продавать эти диски с большой скидкой.

«Скидка 67%» немного вводит в заблуждение, но год назад эти мотивы продавались за 600 долларов. Скриншот Шона Холлистера / The Verge

Более двух месяцев назад мой друг и край Продюсер-супервайзер Вьеран Павич сказал мне, что он потерял 4 ТБ видео SanDisk Extreme Pro полностью. Полностью исчез без следа. (К счастью, он уже сделал резервную копию всех этих материалов в облаке.)

Случается сбой SSD, но здесь происходило что-то более странное — когда он снова пытался добавить какие-то файлы, они начинали исчезать один за другим.

И когда он позвонил агенту службы поддержки SanDisk, ему сказали, что они не могут заменить его диск, потому что модель на 4 ТБ была отозвана. Они заключили сделку, чтобы обменять его на пару устройств по 2 ТБ вместо этого, но он так и не получил их, потому что система RMA компании вышла из строя из-за утечки данных.

К сожалению, как Арс Отчеты, модель 2 ТБ также может быть уязвима для этой проблемы. Арс Техника У редактора Ли Хатчинсона два 2TB Extreme Pro мертвы, вся файловая система стерта, и в Интернете есть аналогичные жалобы.

Я чувствую себя виноватым, что не написал об этом раньше, но были причины, по которым мы откладывались. Во-первых, были данные о том, что модель на 4 ТБ все еще продается. нет Собственно так и называется. Во-вторых, когда мы связались с WD по поводу проблемы в марте, компания сообщила нам, что она «активно расследует» «небольшое количество сообщений», преуменьшая значение проблемы. READ Destiny 2: Miss Major Reveal - Сеттинг Королевы ведьм

Но Фуджейран прав Предупреждающий твит Когда заметил, что компания начала выставлять диски с большой скидкой:

Сегодня, по молчаливому признанию WD, вы точно не купите этот диск без независимого стороннего тестирования, чтобы скрыть проблему.