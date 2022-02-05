Покупка и продажа недвижимости в России (обновлено) | Международная сеть юристов

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ —

I. Виды недвижимости

• земельные участки;

• здания, сооружения и другие объекты, тесно связанные с землей (т. е. объекты, которые нельзя удалить без ущерба для их конструкции);

• строящиеся сооружения или разработки;

• объекты, отнесенные к недвижимому имуществу в силу закона (регистрируемые воздушные суда, суда, суда внутреннего плавания);

• жилые и нежилые помещения;

• место для парковки автомобиля.

Земельные участки и здания и сооружения представляют собой два отдельных вида объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации. На практике это означает, что земельный участок и расположенное на нем здание представляют собой два отдельных объекта недвижимости и могут находиться в собственности разных лиц и даже на разных правах (например, право собственности на здание и право аренды на лежащее в его основе имущество). земельный участок, принадлежащий другому лицу). Государственная регистрация прав на здания, сооружения, с одной стороны, и земельные участки под ними, с другой стороны, осуществляется также отдельно. Однако существует общеизвестный в российском законодательстве принцип «единогласия удела земельного участка и тесно связанных с ним объектов», в соответствии с которым здание неразрывно следует за основным земельным участком (подробнее см. раздел VII).

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