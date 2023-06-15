Государственный департамент США заявил, что покупка Пакистаном российской нефти со скидкой доказывает эффективность ограничений США, которые уже лишили Москву почти 100 миллиардов долларов нефтяных доходов.

Об этом заявил в среду посол США в Пакистане Масуд Хан. рассвет Покупка не вызовет недопонимания между Пакистаном и США, поскольку она находится в пределах потолка цен США.

«Прибытие российских партий сырой нефти со скидкой в ​​Пакистан — это хорошее событие, поскольку оно обеспечивает необходимую помощь нашей экономике», — сказал Хан. «Поставка находится в пределах потолка цен, и я не думаю, что это вызовет какие-либо недоразумения с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты не возражали против того, чтобы их союзники и партнеры смягчали нехватку топлива».

Министр нефти Моссадык Малик заявил журналистам в понедельник, что Пакистан оплатил первый межправительственный импорт сырой нефти из России в китайской валюте, что свидетельствует о серьезном изменении политики экспортных платежей, в которой доминирует доллар США.

Во вторник оба события обсуждались на брифинге Госдепартамента в Вашингтоне, где официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отверг предположение о том, что решение Исламабада использовать китайскую валюту в торговле с Москвой было признаком слабости доллара.

«Одним из примечательных моментов в этом является то, что… российская нефть продается со значительной скидкой по сравнению с рыночными ценами. И я думаю, что это признак того, что потолок цен, установленный Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами… снизить цену на российскую нефть.

Опубликовано в Dawn, 15 июня 2023 г.