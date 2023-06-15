Economy

«Покупка Пакистаном российской нефти находится в пределах потолка США» — работа

15 июня, 2023
Marfa Fedoroa

Государственный департамент США заявил, что покупка Пакистаном российской нефти со скидкой доказывает эффективность ограничений США, которые уже лишили Москву почти 100 миллиардов долларов нефтяных доходов.

Об этом заявил в среду посол США в Пакистане Масуд Хан. рассвет Покупка не вызовет недопонимания между Пакистаном и США, поскольку она находится в пределах потолка цен США.

«Прибытие российских партий сырой нефти со скидкой в ​​Пакистан — это хорошее событие, поскольку оно обеспечивает необходимую помощь нашей экономике», — сказал Хан. «Поставка находится в пределах потолка цен, и я не думаю, что это вызовет какие-либо недоразумения с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты не возражали против того, чтобы их союзники и партнеры смягчали нехватку топлива».

Министр нефти Моссадык Малик заявил журналистам в понедельник, что Пакистан оплатил первый межправительственный импорт сырой нефти из России в китайской валюте, что свидетельствует о серьезном изменении политики экспортных платежей, в которой доминирует доллар США.

Во вторник оба события обсуждались на брифинге Госдепартамента в Вашингтоне, где официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отверг предположение о том, что решение Исламабада использовать китайскую валюту в торговле с Москвой было признаком слабости доллара.

«Одним из примечательных моментов в этом является то, что… российская нефть продается со значительной скидкой по сравнению с рыночными ценами. И я думаю, что это признак того, что потолок цен, установленный Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами… снизить цену на российскую нефть.

Опубликовано в Dawn, 15 июня 2023 г.

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