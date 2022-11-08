Покупка российской нефти для Индии — глава МИД

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Индия продолжит покупать российскую нефть, потому что это выгодно для страны, заявил во вторник министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар после встречи со своим российским коллегой.

Индия стала крупнейшим потребителем нефти в России после Китая, поскольку нефтепереработчики захватили российскую нефть со скидкой, от которой отказались западные покупатели из-за вторжения России в Украину 24 февраля.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире и традиционный союзник России, не осудила открыто то, что Россия называет своей «специальной военной операцией на Украине», и во вторник отметила пятую встречу в этом году между Джайшанкаром и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Наша основная обязанность — обеспечить, чтобы индийский потребитель имел наилучший возможный доступ и на лучших условиях к международным (нефтегазовым) рынкам», — сказал Джайшанкар.

«В этом отношении мы увидели, что отношения между Индией и Россией принесли пользу. Так что, если это работает для меня, я буду продолжать это делать».

Это заявление было сделано за месяц до того, как Соединенные Штаты и их союзники из «Большой семерки» предприняли шаги, чтобы помешать России получать выгоду от нефти, установив предельные цены.

Министр финансов США Джанет Йеллен должна посетить Индию на этой неделе и заявила, что Индия выиграет от ограничения цен на нефть в России, и США надеются получить от этого выгоду, согласно отчету Moneycontrol со ссылкой на прессу. доверие Индии.

(Отчетность Шивама Пателя в Нью-Дели; редактирование Луизы Хэвенс)

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