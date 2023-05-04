Покушение на Путина? Что вам известно о предполагаемом нападении?

(холм) — Очевидная атака беспилотника на Кремль спровоцировала глобальную серию убийств.

Вскоре Москва обвинила Украину в покушении на убийство президента России Владимира Путина. Это заявление было встречено скептически западными официальными лицами и экспертами в области обороны, но Украина это отрицала.

не подтверждено Видео, распространенные в Интернете Среда якобы показывает последствия атаки, которую, по словам России, она предотвратила, сбив беспилотники.

Атака, вероятно, вызвала в России эффект «сплочения вокруг флага», что заставило некоторых предположить, что это могла быть операция «под чужим флагом», организованная Кремлем для усиления поддержки в преддверии ежегодного праздника 9 мая — Дня Победы. в честь поражения СССР от нацистов во Второй мировой войне.

«Мне кажется, что Путин и его приспешники устраивают имитацию провокации этим предполагаемым террористическим актом, который Россия может использовать в качестве предлога, чтобы причинить еще больше боли и страданий украинскому народу или, возможно, использовать для оправдания покушения», — сказала Бет Ноубл. , бывший глава московского бюро CBS, а ныне профессор коммуникаций Украинского университета Фордхэм, «президент Украины Владимир Зеленский».

Она добавила, что «Украине не выгодно еще больше разжигать Россию покушением на жизнь президента Путина», отметив, что утверждение о покушении надумано, учитывая, что широко известно, что Путин находится на территории под Москвой.

Аналитики отмечают, что независимой проверки предполагаемой атаки нет. Также выясняется, почему Москва не сообщила об инциденте несколько часов спустя или почему она не публиковала свои видео в течение некоторого времени.

Он также считает, что за нападением стояли русские, независимо от того, было оно совершено с ведома Путина или нет, сказал Бранислав Сланчев, профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучающий военное поведение. Он сказал, что это поможет Кремлю провести общенациональную кампанию по вербовке, а также возобновит вопросы о поддержке Западом войны, если Украина заподозрит эскалацию атак внутри России.

«Русские сразу разыграют эту карту», ​​— сказал он. «Я думаю, что это в основном для внутреннего и международного политического использования, а не для чего-либо еще».

В среду Зеленский опроверг информацию о том, что Украина за предполагаемым нападением.

«Мы не нападали на Путина», — сказал он на пресс-конференции с лидерами северных стран в Хельсинки.

Советник его президента Михаил Подолак заявил, что обвинения России дадут Москве повод «оправдать массированные удары по украинским городам, гражданскому населению, объектам инфраструктуры» в ближайшие несколько дней.

Выступая на мероприятии Washington Post, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что видел отчеты, но не может комментировать их, «не зная фактов».

Он предупредил общественность, чтобы она «не воспринимала все, что исходит из Кремля, с очень большой долей скептицизма».

Некоторые эксперты были более открыты для возможности украинской атаки.

Марк Галеотти, политолог и историк, написавший книгу «Войны Путина: от Чечни до Украины», сказал, что, по его мнению, Путин хотел бы избежать такого досадного провала для безопасности России.

«Россия признает шокирующее нарушение безопасности», — сказал он. Книги в сценахпредполагая, что Украина «хотела показать… что Москва небезопасна» накануне национального праздника России.

Он добавил: «Скорее всего, именно так это и выглядит: Киев, который является свидетелем постоянных атак на свою инфраструктуру, дома и больницы, считает, что у него нет причин наносить удары».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду государственным СМИ, что Россия оставляет за собой право ответить на нападение.

Учитывая, что Россия регулярно обстреливает Киев ракетами, в том числе в выходные дни, неясно, как будет выглядеть этот ответ.

Слынчев, профессор политологии, отверг аргумент о том, что Россия будет смущена этим нападением, заявив, что это только усилит представление о том, что она ведет войну против более мощных армий Соединенных Штатов и других держав НАТО.

«Не стыдно, когда тебя бьет превосходящий враг. А ведь они ничего не добились». Поэтому я просто не вижу положительной тенденции для украинцев.

В среду на Капитолийском холме законодатели скептически отнеслись к российским сообщениям, но заявили, что ждут дополнительной информации.

«Я не собираюсь говорить о том, что это правда, потому что Кремль… я не собираюсь доверять и половине того, что они говорят», — сказал сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

Идет война. В Киеве было много забастовок. В конце концов, если вы вторгаетесь в страну, и они сражаются».

Сенатор Джек Рид (доктор I) сказал, что многие вопросы остаются без ответа.

«Я думаю, мы должны проверить — и с имеющимися у нас технологиями понять, что произошло? Были ли запущены беспилотники? Использовали ли русские средства противовоздушной обороны, чтобы сбить их? Какова была цель?» — спросил он.

«Я думаю, что в ближайшие 24 часа мы получим представление о том, что у них есть. [administration] распутались из данных, на которые они смотрели».

Представитель Пентагона подтвердил, что руководители оборонных ведомств видели сообщения в прессе, «но в настоящее время не могут ничего предложить».

«Я думаю, что вердикт еще не вынесен», — сказал Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны, а ныне аналитик по национальной безопасности в ABC.

Но он сказал, что уверен, что спецслужбы США узнают об этом.

«Они всегда могут вернуться и посмотреть на спутниковые снимки, даже собрать сигналы, когда речь идет о людях, которые говорят о том, что были свидетелями чего-то подобного, будь то фальшивый флаг или реальное нападение Украины», — сказал он. сказал.

Малрой сделал несколько первых замечаний, подтверждающих подозрения в причастности России.

Турецкие беспилотники, обычно используемые Украиной, могут преодолевать только около 150 миль.

«Независимо от того, откуда вы запускаете его в Украине, вам придется пройти не менее 300 миль», — сказал он, добавив, что перспектива украинской операции внутри России маловероятна.

А на видео атаки, которое быстро распространилось, видно, что кто-то хотел увидеть атаку в больших масштабах.

«Может ли кто-то по тем или иным причинам вставать из дома, фотографируя Кремль в два часа ночи?» Он сказал. «Я считаю.»

Эл Уивер внес свой вклад в эту историю.