Полет Starliner на Боинге отложен. что происходит сейчас?

Остается неясным, когда Boeing попытается запустить космическое такси Starliner на Международную космическую станцию ​​после того, как его инженеры обнаружили проблему с клапанами в двигательной установке транспортного средства.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, гигантская капсула Starliner должна была быть запущена в авиацию 3 августа, но официальные лица решили отложить полет, поскольку некоторые клапаны на двигательной установке Starliner не были настроены должным образом.

Официальные лица заявили, что они могут попытаться переместить аппарат на космическую станцию ​​4 августа, но позже отклонили эту возможность, заявив, что инженерам нужно время, чтобы оценить, что случилось с клапанами.

У Boeing и раньше были проблемы со Starliner. Неудачная попытка в конце 2019 года подорвала репутацию компании, которая была на переднем крае освоения космоса США, включая миссии Аполлона на Луну. Starliner – последняя разработка в линейке новых ракет, капсул и других транспортных средств, предназначенных для продвижения амбиций Соединенных Штатов в новой космической гонке на Луну, Марс и другие объекты.

Starliner предоставит Соединенным Штатам больше возможностей для доступа к низкой околоземной орбите и космической станции. Американским астронавтам пришлось сесть на российский космический корабль «Союз», чтобы попасть туда после того, как космический шаттл был выведен из эксплуатации в 2011 году. НАСА решило передать на аутсорсинг альтернативу через свою коммерческую программу экипажа, а Boeing and Space Exploration Technologies Corp., официальное название SpaceX Илона Маска, решила предоставить транспортные услуги космический проезд.