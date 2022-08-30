Политика неизбежна, поскольку Медведев возвращается на стадию Большого шлема

29 августа 2022 г .; Флашинг, Нью-Йорк, США; Даниил Медведев прибывает к американцу Стефану Козлову в первый день Открытого чемпионата США 2022 года в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг USTA. Обязательный кредит: Роберт Дойч-USA TODAY Sports

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Действующий чемпион Даниил Медведев сказал, что пытался «учиться каждый день», когда начал защищать свой титул US Open в понедельник на фоне продолжающегося вторжения его страны в Украину.

Первой ракетке мира и его соотечественникам запретили принимать участие в Уимблдоне на фоне начавшегося 24 февраля вторжения, которое Россия назвала «специальной военной операцией», направленной на упреждающую защиту своей безопасности от расширения НАТО.

Украина и Запад обвиняют Москву в ведении агрессивной войны в имперском стиле без провокаций.

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Медведев вернулся на этап Большого шлема в понедельник, одержав уверенную победу над американцем Стефаном Козловым. Он должен соревноваться как нейтральный участник, поскольку большая часть мирового спортивного сообщества быстро перешла к изоляции России и Беларуси, основных плацдармов для вторжения.

Отвечая на вопрос о продолжающемся военном конфликте, 26-летний мужчина сказал журналистам Flushing Meadows: «Я стараюсь учиться каждый день».

«Большинство моих хороших друзей знают, кто я такой, — сказал он. — Я по-прежнему Даниил Медведев и по-прежнему играю в теннис». «Я склонен думать, что я очень добрый в жизни».

«Ситуация в Украине этого не изменила. И так же, знаете, для некоторых украинцев есть много хороших украинцев, есть плохих украинцев. Есть много хороших русских, а есть плохих русских. «

«Я пытался усвоить для себя, что, на мой взгляд, действительно важно видеть одного человека за раз», — добавил Медведев, ранее заявивший, что не возражает против конкурса как нейтральный.

На прошлой неделе во Флашинге, штат Квинс, обострилась напряженность, когда двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису Виктория Азаренко отказалась от участия в предтурнирном мероприятии по оказанию помощи Украине после того, как украинские игроки, такие как Марта Костюк, заявили, что недовольны тем, что их не проинформировали об участии Беларуси. Читать далее

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(Репортаж Эми Тенери в Нью-Йорке; редактирование Синтии Остерман.

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