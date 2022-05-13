Политика очень сильно связана с российским спортом

Украинская звезда тенниса Элина Свитолина считает абсурдным заявление о том, что российские спортсмены не должны платить за действия своего правительства, потому что она считает, что политика слишком замешана в российском спорте.

В прошлом месяце Уимблдон занял радикальную позицию, объявив о запрете на участие игроков из России и Беларуси. Некоторые из самых громких имен в игре, в том числе Новак Джокович и Рафаэль Надаль, объявили, что не поддерживают решение Уимблдона.

Уимблдон столкнулся с некоторой критикой за свое решение, поскольку и ATP, и WTA дали понять, что они не очень рады своему решению. «Уимблдон принял решение, которое было нужно, потому что россияне и белорусы не хотели высказываться. [about the war]— сказала Свитолина внутри игр.

«Для нас, я думаю, очень важно знать, что среди нас нет плохих людей. Поэтому, если они не могут этого сделать, к сожалению, их надо запретить, потому что пропаганда российского спорта огромна и политика на 100 процентов замешана. в спорте в России.

Как видно из ситуации с допингом, в российский спорт очень сильно вовлечена политика. Очень тяжело видеть игроков, представляющих Россию, потому что очень больно видеть, как армия вторгается в нашу страну».

Свитолина не при делах

Проиграв свой стартовый матч в Индиан-Уэллсе и Майами, Свитолина объявила о перерыве в теннисе. Сцены из Украины сильно повлияли на Свитолину, которая призналась, что не в том настроении, чтобы выходить на соревнования.

«На данный момент последние несколько дней были очень тяжелыми для моего города Одессы», — сказала Свитолина. «Он находится под обстрелом, и его очень трудно увидеть, город моего детства находится под бомбежками и обстрелами.

На данный момент выступать невозможно». Свитолина пропустит весь грунтовый сезон, и нет никаких гарантий, что она будет играть и на газоне.