Доха: Оглушительный успех Государства Катар в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года продолжает привлекать внимание высокопоставленных политических и спортивных чиновников всего мира, которые подтвердили, что Катар выполнил все свои обещания по организации исключительного и беспрецедентного чемпионата мира по футболу. высоко оценивая достижения, достигнутые до сих пор. Лучший ответ на теневые кампании, направленные на недооценку возможностей Катара.

Бывший министр спорта России Виталий Мутко заявил, что Катар выполнил все обещания, которые он дал во время своей заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2010 году, высоко оценив приверженность Катара своей этике, в то же время поддерживая своим авторитетом высокий профессиональный турнир.

Выступая перед российской прессой, Мутко сказал, что выступление Катара с момента старта турнира 20 ноября четко отражает его полную готовность, выразив свое восхищение построенными стадионами и атмосферой первого в истории чемпионата мира. в арабской стране.

Он сказал, что атмосфера в Катаре очень хорошая, но кто не хочет, чтобы чемпионат мира проходил в других местах, и завидует Катару за это, критикуя кампании, направленные против заявки Катара на проведение чемпионата мира.

Мутко добавил, что развитие в Катаре показывает, что он заслуживает этого выдающегося спортивного преимущества, и что болельщики очень довольны футболом, который занял центральное место.

Президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурон заявил, что спорт должен быть отделен от политики, подчеркнув необходимость уважать частную жизнь страны, принимающей чемпионат мира.

Джесурон сказал колумбийскому Radio Bleu, что футбольные праздники должны дистанцироваться от всех вопросов, которые не имеют ничего общего с чемпионатом мира или самим футболом, добавив, что чемпионат мира проводится каждые четыре года, а другие вопросы должны быть исключены.

Алишер Никимбаев, аккредитованный лектор Азиатской конфедерации футбола, оценил этот турнир как лучший в истории турнира, подчеркнув, что он проводится в одной из самых безопасных стран мира.

В беседе с российской газетой «Спорт-Экспресс» Никимбаев сказал, что Его Высочество шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир страны, является поклонником спорта и с удовольствием посещает многие спортивные мероприятия.

Он добавил, что хорошее проведение ЧМ в Катаре позволило всем болельщикам, журналистам и медиа-специалистам посмотреть наибольшее количество матчей, чего не было на других турнирах и не повторится ни в одной другой стране, принимающей ЧМ.

Никимбаев отверг обвинения в раздаче болельщикам бесплатных билетов, назвав их ложью, подчеркнув, что, несмотря на то, что он является лектором Футбольной ассоциации Катара, он не получал никакой скидки ни на один купленный билет на матч.

В этом контексте в сообщении The Washington Post были отмечены новаторские и беспрецедентные решения, представленные Государством Катар для проведения чемпионата мира по футболу, в том числе строительство стадиона 974 с грузовыми контейнерами, которые предполагается демонтировать после мероприятия в Катаре и отправить в другую страну. .

Построить временную детскую площадку — это здорово. В отчете цитируется приглашенный доцент кафедры политологии и международных отношений Джорджтаунского университета в Катаре Дэниел Райх, который сказал, что катарцы решают проблемы больше, чем другие.