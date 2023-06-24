Политическая драма Аргентины обостряется по мере того, как проходят предвыборные сражения

Автор Анна Кэтрин Бригида

БУЭНОС-АЙРЕС (Рейтер) — Борьба на президентских выборах в Аргентине усилилась после того, как министр экономики Серхио Масса вступил в гонку с драматическим опозданием, чтобы столкнуться с лидерами, включая мэра-консерватора, бывшего главы службы безопасности и либерального экономиста.

После нескольких месяцев закулисных переговоров крайний срок для кандидатов истекает в субботу вечером, что знаменует собой серьезное начало гонки к всеобщим выборам 22 октября, чтобы выбрать лидера, который сможет вывести южноамериканскую страну из экономического кризиса. вместе с инфляцией. Более 100%, с ростом бедности и сокращением валютных резервов.

13 августа в политических блоках состоится первичное голосование, голосование, которое также станет серьезной проверкой морального духа избирателей, поскольку правящая перонистская коалиция шатается в опросах, поскольку страдает экономика.

Наиболее заметным запоздалым подтверждением стал министр экономики Серхио Масса, кандидатура которого была несколько неожиданно объявлена ​​в пятницу вечером.

«Это полностью меняет политический ландшафт», — сказал Алехандро Корбачо, директор программы политологии аргентинского университета UCEMA. «У него есть поддержка важных секторов бизнеса здесь, и он был бы конкурентоспособным кандидатом».

Правящая партия объявила Массу и его начальника штаба Агустина Росси в списке объединенной коалиции всего через день после того, как министр внутренних дел Эдуардо «Вадо» де Педро объявил о своей кандидатуре, а посол Бразилии Даниэль Сиоли подтвердил свое решение баллотироваться. Ни один из них публично не снял свою кандидатуру. Оба они голосовали позади Массы.

За лидерство в основном консервативном оппозиционном блоке, который лидирует в опросах общественного мнения, борются умеренный мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета и более ястребиный бывший министр безопасности Патрисия Буллрич. За ними стоит конгрессмен-центрист Факундо Манис.

Буллрич, которая выступила за единство партии на пресс-конференции в пятницу, а затем обвинила Массу в экономических проблемах страны, пообещала радикальные перемены в случае ее победы.

«Эта карта посвящена глубоким изменениям», — сказала она. «Аргентине нужны убежденные лидеры, потому что проблемы, которые необходимо решить, уходят далеко вперед».

Сытый по горло политическим статус-кво, экономист-либертарианец Хавьер Милли, самый популярный кандидат в опросах, бросает всем им суровый вызов. Однако в целом его партия по-прежнему на третьем месте. Он пообещал долларизировать экономику и избавиться от центрального банка.

«Это усложняет жизнь двум другим коалициям, потому что лишит их голосов», — сказал аргентинский политический консультант Карлос Вара, добавив, что его личная привлекательность может пострадать, однако, из-за его ограниченной партийной структуры.

Ларита, Буллрич и Масса примерно равны в опросах, а Мелия немного впереди. Поскольку ни один кандидат или партия не набрали более 50% голосов, есть вероятность, что октябрьские выборы приведут ко второму туру, а игра еще впереди.

(Отчетность Анны Кэтрин Бригиды; редакция Адама Джордана и Жаклин Вонг)