Владимир Путин подвергается резкой критике со стороны российской элиты и высокопоставленных политиков в Москве из-за «глупых потерь» почти 400 солдат, убитых в результате ужасного ракетного обстрела Химара, в результате которого были разрушены импровизированные казармы и еще 300 получили ранения в городе Макеевка.

Высокопоставленные политики сейчас отворачиваются от Путина, и из Москвы раздаются призывы предстать перед судом российского лидера за государственную измену.

Высокопоставленный российский политик предупредил, что Путина следует привлечь к ответственности за «государственную измену», а если нет, то «стране конец».

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Политики возмущены тем, что сотням их солдат разрешили использовать склад боеприпасов в качестве казармы, которая, очевидно, станет целью для украинских сил.

А заместитель председателя Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что власти должны дорожить жизнями россиян.

Он предупредил в Telegram: «Либо человека высоко ценят — и потом наказывают за глупые потери отдельных лиц, как в случае с изменой Родине, — либо государству конец».

Институт изучения войны (ISW), базирующийся в США аналитический центр, предупредил, что «глубокие военные неудачи», вероятно, осложнят усилия Путина по успокоению провоенного российского сообщества, которое все более критически настроено по отношению к руководству.

ISW добавила: «Неспособность Путина реагировать на критику и исправлять недостатки в российской военной кампании может подорвать доверие к нему как к прагматичному военному лидеру».

Российские военные блогеры с возмущением отреагировали на сотни погибших в результате украинской атаки.

Игорь Гиркин, бывший солдат сепаратистов, сказал, что сотни человек были убиты и ранены в результате ракетного обстрела, и добавил, что само здание было «почти полностью разрушено».

Российский журналист в изгнании Александр Невзоров сказал, что под завалами погребены убитые и раненые солдаты, и он заявил, что не было предпринято никаких усилий для их спасения.

Он сказал: «Бесчисленные трупы останутся гнить под бетонными обломками.

«Мясо солдат в России настолько дешевое, что нет смысла считать».

Законодатель и бывший председатель Сената, верхней палаты России, Сергей Миронов потребовал уголовной ответственности для тех чиновников, которые «пустили» несколько военнослужащих в одно здание.

По его словам, «военнослужащие были размещены в неохраняемом здании» и «все вышестоящие органы не обеспечили должный уровень безопасности».

Архангел Спецназ Z, российский военный блогер с более чем 700 000 подписчиков в приложении для обмена сообщениями Telegram, сказал: «То, что произошло в Макеевке, ужасно.

«Кому пришла в голову идея сажать людей в большом количестве в одном здании, где даже дурак поймет, что даже если бы они попали под артиллерию, было бы много раненых или убитых?»

С возмущением отреагировали и другие видные промосковские военные блогеры, назвавшие московское военное руководство «идиотами», не ценящими солдатские жизни.