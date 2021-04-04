Нью-Дели: Министр иностранных дел России Сергей Лавров начнет свой визит в Индию в понедельник и решит вопрос о визите президента Владимира Путина на саммит Индия-Россия. Американский политолог из Москвы Эндрю Горипко обсудил возможные последствия визита Лаврова и его влияние на контекст отношений между Индией, Россией и США.

В чем значение визита главы МИД России?

Предстоящий визит Сергея Лаврова является прекрасным моментом, чтобы задуматься о важности традиционного российско-индийского стратегического альянса, особенно по сравнению с новым индо-американским. Индия имеет суверенное право на развитие отношений, что лежит в основе ее многосторонней политики.

Но можно утверждать, что ее отношения с Россией намного лучше и взаимовыгоднее, чем то, что недавно было налажено с Соединенными Штатами. Цель указания на это – не повлиять на ее тщательное уравновешивание между ними, а, скорее, побудить к более глубокому осознанию важности России для великой стратегии Индии.

У России и Индии исторические отношения, тогда как отношения с Соединенными Штатами относительно новы. В чем разница между двумя наборами отношений?

Россия исторически была надежным партнером, десятилетиями доказывая свою лояльность Индии. Америка – новый союзник, ее доверие еще не заработано, и ему грозит опасность споткнуться. Хорошо спланированные международные наблюдения Лавро о ближайшем четырехкратном росте России наносят ущерб Индии, в то время как Соединенные Штаты все чаще наносят ущерб Индии скептической критикой внутренних проблем, – это последний доклад Государственного департамента США по вопросам прав человека в Индии. Россия уважает право Индии на развитие отношений с другими странами по своему выбору, в то время как Соединенные Штаты выпустили последнее предупреждение Индии о выходе из запланированного соглашения о противовоздушной обороне С-400 в противном случае столкнуться с санкциями CAATSA.

Что касается систем противовоздушной обороны С-400, как вы думаете, почему США угрожают санкциями в рамках Катцы?

Индия хочет, чтобы российские системы ПВО С-400 были лучшими в мире, но Соединенные Штаты выступают против приобретения Вашингтоном собственного военно-промышленного комплекса и аналогичного сравнения Verlook Badby.

Считается, что Россия сыграла ключевую роль в разжигании напряженности между Индией и Китаем. Индо-российские отношения также относятся к улучшению отношений между Индией и Китаем, и каковы их последствия для отношений с США?

Россия надеется укрепить трехстороннее сотрудничество между собой, Индией и Китаем, в то время как Соединенные Штаты стремятся увеличить потенциал конфликта между Индией и Китаем в рамках своей стратегии регионального разделения и управления. Так называемая военная дипломатия США отвечает за отношения США с Пентагоном в Индии.

Несмотря на исторические связи, какие проблемы вы видите в отношениях между Индией и Россией?

Индо-российская торговля продолжает разочаровывать, и необходимо срочно проделать серьезную работу по ее улучшению. Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнародовали свои планы в отношении морского коридора Владивосток-Ченнаи во время визита президента Индии на Восточный экономический форум во Владивостоке в 2019 году. Поэтому есть надежда, что эта инициатива поможет диверсифицировать их экономические связи, и этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита Лаврова.