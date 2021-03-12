Политический подкаст: повезло ли Джо Байдену в 2020 году?

Хаос вокруг выборов 2020 года означал, что одна история сменит другую, прежде чем у нас будет время что-то решать. Подкаст FiveThirtyEight Politics, например, планировал сделать в марте 2020 года аудиодокументальный отчет, который разделит 72 часа между первичными выборами в Южной Каролине и Большим вторником, когда тогдашний кандидат Джо Байден превратился из аутсайдера в практически предполагаемого кандидата.

Этого никогда не было. Пандемия подтолкнула нас к изоляции и перевернула наши планы по страхованию. И это не единственный раз, когда мы рушим наши планы на 2020 год.

В этой части подкаста, оглядываясь назад и имея время передохнуть, Гален Друк вместе с авторами новой книги размышляет о таких ключевых моментах гонки 2020 года. Счастливчик: как Джо Байден едва стал президентом. Книга является первым крупным отчетом, опубликованным за всю кампанию 2020 года, и ее написали Джонатан Аллен, главный политический аналитик NBC News, и Эми Барнс, главный корреспондент The Hill.

Вы можете прослушать выпуск, нажав или нажав кнопку воспроизведения в аудиоплеере выше. Загрузите в iTunes, The Приложение ESPN Или ваша любимая платформа для подкастов. Если вы новичок в подкастах, Научись слушать.

Подкаст FiveThirtyEight Politics записывается по понедельникам и четвергам. Помогая новым слушателям открыть для себя программу через Оставьте нам рейтинг и отзыв в iTunes. Есть ли у вас комментарий, вопрос или предложение по теме «Голосуй хорошо против плохого»? Свяжитесь с нами по электронной почте, В Твиттере Или в комментариях.

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