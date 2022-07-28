Политический хаос в Ираке: почему протестующие штурмовали парламент? | Пояснительные новости

Ирак не смог сформировать правительство с тех пор, как в октябре прошлого года состоялись парламентские выборы.

Спустя более девяти месяцев после того, как в октябре 2021 года в Ираке прошли парламентские выборы, политические лидеры не смогли сформировать правительство.

Политический кризис в стране достиг точки кипения, когда демонстранты, большинство из которых были сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра, одной из самых влиятельных фигур страны, ворвались в среду в иракский парламент в знак протеста против коррупции и одного из кандидатов на пост премьер-министра. .

Аль-Садр приказал своему парламентскому блоку коллективно уйти в отставку в июне после того, как парламент не смог сформировать правительство.

Вот взгляд на то, что произошло, и почему Ираку грозит потенциальный сезон политического хаоса.

Зачем штурмовать парламент?

Демонстранты, число которых исчисляется сотнями, выступают против выдвижения кандидатуры конкурирующей коалиции, поддерживаемой Ираном, на пост премьер-министра.

Мухаммад Шиа Аль-Судани, бывший министр и бывший региональный губернатор, выбран проиранской координационной структурой на пост премьер-министра. Аль-Садр отклонил его кандидатуру.

«Аль-Судани представляет собой просто очень подходящее оправдание для Муктады ас-Садра, чтобы выразить свое недовольство всей координационной структурой и политической системой в Ираке», — сказал Аль-Джазире Марчин аль-Шаммари, исследователь из Гарвардской школы Кеннеди. «Он сделал бы это, если бы был номинирован кто-то другой. Аль-Судани на самом деле представляет собой одну из наименее противоречивых фигур в этом формате».

Демонстранты несли фотографии ас-Садра и скандировали лозунги в его поддержку. Они только оправдали парламент и отправились домой после того, как их попросили сделать это в Твиттере, заявив, что их письмо получено.

Почему политики не смогли сформировать правительство?

После выборов в Ираке в октябре 2021 года переговоры о формировании нового правительства зашли в тупик.

Блок Садра получил 74 места, что сделало его крупнейшей фракцией в 329-местном парламенте.

После отличного выступления ас-Садр подтвердил свою приверженность формированию «правительства национального большинства», которое представляло бы различные секты и этнические группы, такие как мусульмане-сунниты и курды, но, по сути, отодвинуло на второй план шиитскую координационную структуру, в которую входит старый враг, бывший премьер-министр. Нури. Аль-Малики.

Альянс ФАТХ — политический блок проиранских Сил народного мобилизации — понес на выборах тяжелое поражение.

Защищая своих суннитских и курдских союзников, ас-Садр пошел еще дальше, оттолкнув от себя такие группы, как ФАТХ. Некоторые проиранские ополченцы предупредили об эскалации насилия, если суннитские и курдские группы присоединятся к лагерю Садра.

Почему ас-Садр вышел из парламента?

Спустя почти восемь месяцев после того, как иракский парламент неоднократно не смог сформировать правительство, ас-Садр отозвал свой парламентский блок, приказав 74 депутатам-садристам уйти в отставку.

В течение нескольких месяцев Садр, который говорит, что он критически относится к иранскому и американскому влиянию в Ираке, считает свое движение и его союзников большинством, противопоставляя его группам, поддерживаемым Ираном.

Однако, несмотря на его националистическую риторику, не все согласны с тем, что ас-Садр является полностью антииранцем: «Правда, в Ираке нет ни одной политической партии, будь то шиитская, суннитская или курдская, которая не имела бы какой-либо ассоциации, — сказал Аль-Шаммари.

Если бы «правительство национального большинства» добилось успеха, это было бы беспрецедентным отклонением от иракской схемы мухассаса (квотной), основанной на разделении власти между этноконфессиональными группами шиитов, суннитов и курдов.

Это также нанесло бы серьезный удар по политическому влиянию Ирана в Ираке, где Иран обычно поддерживает шиитские группы, которые объединились с другими мусульманами-шиитами, чтобы сформировать большинство.

Несмотря на победу ас-Садра на выборах, иракский закон требует подавляющего большинства в две трети голосов для избрания президента, которого у него не было. Правительство может быть сформировано только после избрания президента.

Ожидаем ли мы новых протестов летом?