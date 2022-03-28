Политологи УО смотрят на Украину через разные призмы

В то время как мир пытается оценить последствия вторжения в Украину, эксперты оперативного подразделения проливают свет на расчеты президента России Владимира Путина и влияние нападения на его страну и Запад.

Предложите массовый масштаб атаки Джули Хесслердоцент истории и историк Советского Союза, сказал, что Путин намерен отправить Западу безошибочный сигнал.

«Это демонстрация силы, — сказал Хесслер. «Желание Путина — доказать, что Россия сильна, что это не слабая страна, которая должна следовать правилам, установленным другими, что это сильная страна и что люди должны уважать ее интересы».

Хесслер сказал, что история Украины с 2000 года — это история, в которой избранные правительства, дружественные России и важные как партнеры, дважды были свергнуты движениями, выступающими за западные ценности, и воодушевлены громкой поддержкой со стороны Соединенных Штатов, и Путин считает это лицемерием по отношению к Соединенные Штаты. «Говорить на языке демократии», — сказал Хесслер, но помогать подорвать результаты выборов, когда это соответствует их экономическим или геополитическим интересам.

Путин неоднократно называл атаки США в Ираке, Афганистане и Ливии примерами готовности Соединенных Штатов свергнуть правительства, не отвечающие их интересам. По словам Хесслера, рассматривая Америку как главного врага России, фактически наносящего ущерб интересам России, Путин, возможно, решился на полномасштабное вторжение в Украину в попытке дестабилизировать мировой порядок.

«Аналитики, которые видят в нем надежду пересмотреть международную систему, чтобы она стала многополярной и предоставила больше пространства для интересов России, — сказал Хесслер, — убеждены», — что это ось Россия-Китай, а также ось на Западе. ”

Могло ли это случиться? Профессор политологии Крейг Парсонс настроен скептически.

Парсонс, Эксперт по Европе и Европейскому СоюзуПо его словам, путинское вторжение быстро превращает прежде расходившиеся европейские интересы в области экономики и безопасности в единый фронт против России. В качестве одного из примеров он привел европейские намерения ускорить усилия по освоению возобновляемых источников энергии и снизить зависимость от российского газа на 66 процентов за один год.

Результатом возобновления контактов между Соединенными Штатами и Европейским Союзом может стать более сильный противник, который экономически изолирует Россию и вынуждает Китай, растущую державу, выбирать, связывать ли свое экономическое будущее с продолжением торговли с большей частью Европы и Западом. Или одна воюющая страна, переживающая экономический спад, сказал Парсонс.

«Слишком рано говорить, в каком направлении будет склоняться Китай, и еще предстоит увидеть, как американцы и европейцы смогут держаться вместе, — сказал Парсонс, — но я думаю, что статус-кво для Китая лучше, чем борьба за совет». … Я не понимаю, как китайцы могут чувствовать себя комфортно, когда их союзник осуждает остальной мир. Та изоляция, которую сейчас выбрала Россия, покажется китайцам катастрофой».

Профессор политологии Михаил МягковЭксперт по российской политике, он считает, что есть шанс, пусть и небольшой, что трагедию на Украине можно было бы предотвратить, если бы администрация Байдена и нынешнее руководство западных стран проявляли больший интерес к России и ее интересам.

Он процитировал два обещания, которых Путин добивался от Запада в декабре: не расширять НАТО и не допустить вступления Украины в альянс. По словам Мяйкова, проигнорировав эти просьбы, администрация Байдена и Запад могли излишне спровоцировать Путина.

«У Путина были гораздо лучшие личные контакты с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим президентом Дональдом Трампом, чем с нынешними канцлерами Германии Олафом Шульцем и Байденом», — сказал Мяжков. Если бы Меркель и Трамп все еще были на месте, было бы легче достичь дипломатического решения.

профессиональный тренер Кейт Иденс Из юридического факультета, который провел три десятилетия в качестве сотрудника Госдепартамента США, в том числе работал в посольстве США в Москве и в офисе Госдепартамента России, он сказал, что не считает войну «счастливым концом».

Иденс сказал, что, хотя Путин в конечном итоге может победить в военном отношении, он «потерпел неудачу в более широком геополитическом смысле».

Эдин сказал, что Путин начал свою карьеру как «головорез» в КГБ и до сих пор, по сути, является головорезом, готовым убивать политических противников, чтобы удержаться у власти. Видение, которое он изложил в отношении России в своем выступлении 22 февраля, — это «империалистическое видение», видение того, что Россия имеет право контролировать Украину.

Но вторгнувшись в Украину, он объединил НАТО так, как мы не видели уже несколько десятилетий.

«Если бы Путин увидел геополитический мир, в котором он устранит НАТО,[вторжение]имело бы противоположный эффект», — сказал Иденс.

«Я думаю, что Путин дал НАТО, которое, по его словам, он боится и которое, по его словам, является врагом России, новую жизнь», — сказал он. «НАТО обязательно будет там, чтобы отпраздновать свое столетие в 2049 году. Я бы не сказал этого шесть месяцев назад».

—Написано Мэттом Купером и Тимом Кристи, Университет коммуникаций