Полиция Ванкувера ищет свидетелей «возмутительного нападения» на азиатку

Полиция Ванкувера, Канада, обращается за помощью к общественности, чтобы установить личность человека, причастного к «неспровоцированному и неизбирательному» нападению на молодую азиатскую женщину в канун Нового года.

Видеозаписи с камер наблюдения, опубликованные Департамент полиции Ванкувера 22-летняя женщина идет мимо отеля в Джорджии на улице Вест-Джорджия, когда около 15:30 ее ловит мужчина, идущий в противоположном направлении.

«Это очень тревожный инцидент», — сказал Кунст. рассказала Таня Висентен Ванкувер Сан.. Потерпевшая шла по улице, ухаживая за собой [business] когда это произошло.»

На камеру видно, как молодую женщину швыряют к стене возле отеля и хватают, но полиция сообщила, что ей удалось уйти от нападавшего. Не было установлено, было ли нападение совершено на расовой почве.

«Это видео ясно демонстрирует неизбирательный и необъяснимый характер этой тревожной атаки», — сказал Висентин. «К сожалению, такие аварии чаще происходят в городе, и это привело к тому, что многие люди чувствуют себя менее безопасно, когда они одни в общественных местах».

В последний раз подозреваемого видели идущим на восток по улице Вест-Джорджия сразу после инцидента, и он описан как белый мужчина средних лет в серых брюках, черной куртке поверх черной футболки с логотипом в центре и черной шляпе. . При нем также были наушники и синяя сумка.

Всем, у кого есть дополнительная информация об инциденте, рекомендуется связаться со следователями VPD по телефону 604-717-4022.

Избранное изображение через VPD

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