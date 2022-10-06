Полиция Ватикана арестовала туриста, разбившего древнеримские бюсты в музее

итальянский Газеты сообщили Тот человек злиться Потому что ему не разрешили «увидеть Папу». Представитель музеев Ватикана сообщил Washington Post, что его мотивы неясны.
На фотографиях, распространенных в социальных сетях и подтвержденных The Post представителем музея, видны поврежденные бюсты, разбросанные по мраморному полу. В музее сообщили, что один из них потерял часть носа и уха.
Маттео Бруни, директор пресс-службы Святого Престола, сообщил The Post, что в среду полиция Ватикана передала мужчину итальянским властям.
Представитель полиции сказал, что 65-летний мужчина был в Риме около трех дней назад и, похоже, был «психологически неуравновешенным». Представитель сказал, что он был осужден по обвинению в повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах и освобожден.
Маттео Алессандрини, представитель музеев Ватикана, сказал, что у мужчины был оплаченный билет, и он, похоже, был там один, один из 20 000 посетителей в тот день.
«Он разбил две статуи на землю одну за другой», — сказал Алессандрини. Обе низложенные головы были из древнего города Рима, одна изображала старика, а другая молодого человека.
По его словам, когда первый удар пришелся на землю, «в длинном коридоре раздался мощный взрыв». Двое офицеров полиции Ватикана, дежурившие в музее, прибыли через несколько минут и задержали мужчину.
В настоящее время техники работают над повторной сборкой поврежденных скульптур, что было сделано быстро. доставлен в Лаборатория реставрации музея после аварии.
По словам Алессандрини, детали можно было отремонтировать, но потребовалось 300 часов реставрационных работ. «Ужас был больше, чем реальный ущерб», — сказал он.
Рик Стивс, управляющий туристической компанией в Европе, сказал, что, хотя все экспонаты в музее можно считать ценными, поврежденные были относительно незначительными.
Для Стивенса обратной стороной таких инцидентов может быть «потеря доступа к изобразительному искусству в целом».
Чтобы избежать дальнейших инцидентов, музей может принять решение о повышении безопасности, как это было в случае с печально известным нападением на произведения искусства в 1972 году. В том же году венгерский геолог Микеланджело напал на Пьету в базилике Святого Петра с молотком, повредив статую из каррарского мрамора. Дева Мария изображена несущей Иисуса после распятия. Позже статую отремонтировали и поместили за пуленепробиваемое стекло.
«Правда в том, что вы даже не можете увидеть Пьету под тем углом, который Микеланджело хотел, чтобы вы увидели», — сказал Стивс. — Он хотел, чтобы ты был рядом.
Музеи Ватикана, куда до пандемии ежегодно стекались миллионы людей, вновь открылись в прошлом году после того, как ограничения из-за коронавируса закрыли их или ограничили часы работы.
Фрэнсис сообщил из Лондона. Комптон сообщил из столицы
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