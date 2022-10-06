Полиция Ватикана арестовала туриста, разбившего древнеримские бюсты в музее

РИМ. Полиция задержала американского туриста в музее Ватикана после того, как он изуродовал две древнеримские статуи, бросив их на землю, сообщили власти в четверг. В среду мужчина сбросил произведение искусства в Музее Кьярамонте, который является частью музеев Ватикана и является домом для одной из самых важных коллекций римских бюстов.

итальянский Газеты сообщили Тот человек злиться Потому что ему не разрешили «увидеть Папу». Представитель музеев Ватикана сообщил Washington Post, что его мотивы неясны.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях и подтвержденных The Post представителем музея, видны поврежденные бюсты, разбросанные по мраморному полу. В музее сообщили, что один из них потерял часть носа и уха.

Маттео Бруни, директор пресс-службы Святого Престола, сообщил The Post, что в среду полиция Ватикана передала мужчину итальянским властям.

Представитель полиции сказал, что 65-летний мужчина был в Риме около трех дней назад и, похоже, был «психологически неуравновешенным». Представитель сказал, что он был осужден по обвинению в повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах и освобожден.

Маттео Алессандрини, представитель музеев Ватикана, сказал, что у мужчины был оплаченный билет, и он, похоже, был там один, один из 20 000 посетителей в тот день.

«Он разбил две статуи на землю одну за другой», — сказал Алессандрини. Обе низложенные головы были из древнего города Рима, одна изображала старика, а другая молодого человека.

По его словам, когда первый удар пришелся на землю, «в длинном коридоре раздался мощный взрыв». Двое офицеров полиции Ватикана, дежурившие в музее, прибыли через несколько минут и задержали мужчину.

В настоящее время техники работают над повторной сборкой поврежденных скульптур, что было сделано быстро. доставлен в Лаборатория реставрации музея после аварии. READ Трамп приказывает военную смену для стимулирования арабо-израильского сотрудничества против Ирана

По словам Алессандрини, детали можно было отремонтировать, но потребовалось 300 часов реставрационных работ. «Ужас был больше, чем реальный ущерб», — сказал он.

Рик Стивс, управляющий туристической компанией в Европе, сказал, что, хотя все экспонаты в музее можно считать ценными, поврежденные были относительно незначительными.

Для Стивенса обратной стороной таких инцидентов может быть «потеря доступа к изобразительному искусству в целом».

Чтобы избежать дальнейших инцидентов, музей может принять решение о повышении безопасности, как это было в случае с печально известным нападением на произведения искусства в 1972 году. В том же году венгерский геолог Микеланджело напал на Пьету в базилике Святого Петра с молотком, повредив статую из каррарского мрамора. Дева Мария изображена несущей Иисуса после распятия. Позже статую отремонтировали и поместили за пуленепробиваемое стекло.

«Правда в том, что вы даже не можете увидеть Пьету под тем углом, который Микеланджело хотел, чтобы вы увидели», — сказал Стивс. — Он хотел, чтобы ты был рядом.

Музеи Ватикана, куда до пандемии ежегодно стекались миллионы людей, вновь открылись в прошлом году после того, как ограничения из-за коронавируса закрыли их или ограничили часы работы.