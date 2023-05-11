Полиция Германии заявила, что в аварии на заводе Mercedes в Германии погиб человек

Роскошный Mercedes S-класса сходит с конвейера на заводе Mercedes-Benz Group в Зиндельфингене, Германия, в понедельник, 13 февраля 2023 года.

Авария произошла на заводе Mercedes-Benz Daimler. в ЗиндельфингенСегодня, в четверг, местная полиция Германии сообщила, что один человек погиб и один тяжело ранен.

В силовых структурах добавили, что преступник задержан, отметив, что другой опасности для заводчан в настоящее время нет.

Прокуратура Штутгарта описала инцидент как стрельбу.

«Сегодня утром в здании завода в Зиндельфингене раздались выстрелы», — сообщил Рейтер представитель прокуратуры Штутгарта. Два человека получили ранения, один из них скончался».

На заводе работает около 35 000 сотрудников, и он производит несколько моделей Mercedes, в том числе роскошные седаны E-Class и S-Class, в зависимости от компании.

— Софи Кидерлин из CNBC внесла свой вклад в этот отчет.