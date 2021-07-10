Полиция Гондураса арестовала пятерых после того, как толпа из 600 человек казнила итальянца

Тегусигальпа (Рейтер) – Правительство Гондураса заявило в пятницу, что арестовало пятерых подозреваемых в убийстве итальянца, казненного толпой из более чем 600 жителей деревни в отместку за сообщение об убийстве бездомного.

В четверг министерство безопасности заявило, что жители деревни напали на 65-летнего Джорджо Скано с камнями, палками и мачете в его доме в городе Санта-Ана-де-Йосгуар в провинции Чолутека на юге Гондураса.

По сообщениям полиции, основанным на жалобах местных жителей, толпа пришла за Сканну после того, как он якобы забил до смерти 78-летнего бездомного в среду за повреждение декоративных растений в своем саду.

«Более 600 разгневанных жителей вошли в дом и использовали палки, камни и мачете, чтобы убить итальянца, обвиняемого в убийстве г-на Хуана де Диоса Флореса», – сказала Ребекка Мартинес, пресс-секретарь Министерства безопасности.

Полицейские Гондураса арестовывают мужчину по подозрению в его причастности к убийству 65-летнего гражданина Италии Джорджо Скано, который был казнен толпой из более чем 600 жителей деревни в отместку за убийство бездомного, сообщает правительство в Санта-Ана-де-Юсгари. Гондурас, 9 июля 2021 г. REUTERS / Stringer Читать далее

Мартинес добавил, что были подожжены части дома Сканно и автомобиль.

По словам официальных лиц, полиция арестовала пять человек в возрасте от 19 до 55 лет за убийство Скано, инженера на пенсии, который жил в сельском городке с двумя детьми и женой, которая проживала в Тегусигальпе.

Власти заявили, что, по их мнению, его семья – гондурасец.

Мартинес сказал, что власти разыскивали других лиц, причастных к казни Сканно, и что полиция присутствовала в то время, но не могла их остановить из-за размера толпы.

(Отчет Густаво Паленсии) Автор Энтони Эспозито; Редакция Сандры Малер

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