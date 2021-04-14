Полиция заявила, что Дариус, самый высокий кролик в мире, был украден

Лондон (AFP) – Один из самых больших кроликов в мире был украден из своего дома в центральной Англии, сообщает полиция.

Полиция Западной Мерсии сообщила, что гигантский кролик Дариус исчез из своего сарая на заднем дворе в деревне Столтон на выходных. Они не объяснили, почему они думали, что это было ограбление, а не побег.

Она обратилась в полицию за любой информацией о Дариусе, серо-коричневого цвета и ростом 129 см (4 фута 3 дюйма) в полный рост. Он внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий кролик в мире. Известно, что такие кролики весят от 7 до 9 кг.

Владелец Аннетт Эдвардс, крупная кролиководка и модель, призвала преступника или преступников вернуть Дариуса в его дом в 160 километрах (100 милях) к северо-западу от Лондона, заявив, что это был «очень печальный день».

Первоначально она предложила вознаграждение в размере 1000 египетских фунтов (1370 долларов США), однако щебетать Вторник: «Пожалуйста, я так расстроен, не могли бы вы вернуть моего Дария, я увеличу бонус до 2000 фунтов (2748 долларов)».

Кража «самого большого кролика в мире» из британского сада, где отчаявшийся хозяин предлагает вознаграждение в размере 1000 фунтов стерлингов.https://t.co/7AWnE4Gnfr pic.twitter.com/f83HgBrjCq – Daily Star (dailystar) 13 апреля 2021 г.