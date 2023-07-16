Полиция нравов Ирана возобновила патрулирование в хиджабах

2 часа назад

Подпись к фотографии, Противоречивой иранской полиции нравов поручено обеспечить соблюдение строгого дресс-кода в стране (фото из архива)

Полиция Ирана возобновляет противоречивые патрули, чтобы гарантировать соблюдение женщинами дресс-кода и прикрытие волос в общественных местах, сообщают государственные СМИ.

Представитель «полиции нравов» заявил в воскресенье, что «полиция нравов» вернется на улицы, чтобы обеспечить соблюдение законов о ношении хиджаба в Иране.

Это произошло через 10 месяцев после того, как молодая женщина Мохса Амини скончалась в заключении после ареста в Тегеране по обвинению в нарушении дресс-кода.

Ее смерть вызвала массовые национальные протесты, и патрулирование было остановлено.

Но исламистские боевики уже некоторое время призывают возобновить патрулирование.

Согласно иранскому законодательству, которое основано на интерпретации шариата в стране, женщины должны покрывать волосы чадрой и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть свою фигуру.

Подразделению полиции нравов поручено следить за соблюдением этих правил и задерживать людей, которые были замечены в «непристойной» одежде.

Информационное агентство Tasnim цитирует представителя полиции Саида Мунтазера Аль-Махди, который заявил, что офицеры сначала предупредят женщин, которые не соблюдают правила во время патрулирования.

Он добавил, что в случае неподчинения приказам полиция может принять решение «обратиться в суд».

22-летняя Махса Амини находилась с семьей в сентябре прошлого года в Тегеране, когда ее арестовала полиция нравов и обвинила в «непристойном» ношении хиджаба.

Она потеряла сознание после того, как ее доставили в центр заключения, чтобы «получить образование». В то время поступали сообщения о том, что полицейские ударили г-жу Амини дубинкой по голове и ударили ее по голове одной из своих машин.

Это разозлило миллионы иранцев, что привело к месяцам жестоких антиправительственных протестов по всей стране, в результате которых было убито около 600 протестующих, в том числе многие правительственные казни. READ Суд над святотатством начался из-за размещения радуги ЛГБТ на польской иконе

В течение нескольких месяцев после протестов многие женщины вообще перестали носить платки. Это был самый большой открытый вызов клерикальному правлению в Иране со времен революции 1979 года.

Видео, размещенные в социальных сетях, свидетельствуют о том, что до недавнего времени все чаще можно было увидеть женщин без хиджабов.

Но иранские власти, в свою очередь, ввели более жесткие меры наказания, включая принуждение предприятий к закрытию, если они не соблюдают законы о сокрытии.

Хотя протесты привлекли большое количество иранцев, некоторые люди по-прежнему решительно поддерживали строгий дресс-код.

После революции в Иране существовали различные формы «полиции нравов». Это последнее издание, официально известное как Гашт-э Эршад, начало свое патрулирование в 2006 году.

Неясно, сколько мужчин и женщин работают в силовых структурах, но у них есть доступ к оружию и центрам содержания под стражей, а также так называемым «центрам перевоспитания».

Чтобы воспроизвести этот контент, включите JavaScript или попробуйте другой браузер. объяснить видео, Би-би-си рассказала, как убийство Махсы Амини спровоцировало массовые беспорядки в Иране.