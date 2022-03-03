Полиция Санкт-Петербурга задержала не менее 350 антивоенных демонстрантов, сообщает местный мониторинговый сайт.

Украинский мэр Херсона Игорь Кулехаев заявил, что в городе больше нет украинской армии и что его жители теперь должны выполнять указания «вооруженных людей, пришедших в городскую администрацию», — отметив, что в городе теперь перейти под контроль России.

Объявление на его странице в Facebook появилось через несколько дней после того, как на Херсон оказали давление российские войска, осаждающие город.

Херсон — город стратегического значения на входе в Черное море с населением почти 300 000 человек. В среду мэр Киева опроверг заявление России о контроле, заявив, что украинские силы все еще ведут боевые действия в некоторых частях города. Новое издание заявило, что украинские силы ушли.

Мэр также сообщил в интервью New York Times, что группа из примерно 10 вооруженных российских офицеров, в том числе командующий силами, атакующими город, вошла в ратушу в среду. Он сказал, что российские офицеры сказали ему, что они планируют создать новую администрацию, аналогичную той, что существует в поддерживаемых Россией сепаратистских анклавах на востоке Украины, согласно интервью New York Times.

Что это значит: Если бы Херсон сейчас находился под контролем России, это был бы важный момент в конфликте, поскольку это был бы первый крупный город, захваченный русскими войсками.

Вечером в среду глава Херсонской областной администрации Геннадий Лахота распространил сообщение, в котором сказал: «Прошу всех, кого сейчас нет дома, или кто собирается выйти, не делать этого. Оккупанты во всех Районы города очень опасны».

Не говоря прямо о том, что русские контролируют город, мэр Кулехаев заявил в среду вечером, что «сегодня в горисполкоме вооруженные посетители».

«Мы с командой — мирные люди, оружия у нас не было, агрессии с нашей стороны не было».

Я не давал им никаких обещаний. Мне нечего готовить. Меня интересует только нормальная жизнь нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей».

В своем сообщении на Facebook он продолжил: «У нас в городе нет вооруженных сил, только гражданские лица и люди, которые хотят здесь жить!»

Кулехаев сообщил, что в городе теперь действуют новые правила, в том числе комендантский час и ограничения на въезд и выезд из города.

Еще одно правило, по его словам, заключается в том, что «пехота идет по одному, максимум по двое. Не провоцируйте армию».

Он закончил: «Так и быть сейчас. Флаг над нами украинский. Чтобы он оставался таким, как есть, эти требования должны быть выполнены. Ничего другого я предложить не могу».