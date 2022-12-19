Полиция сообщила, что 5 человек были застрелены недалеко от Торонто.

По словам властей, пять человек были убиты и еще один ранен в воскресенье вечером, когда 73-летний мужчина открыл огонь по многоквартирному дому за пределами Торонто.

Около 19:20 полиция отреагировала на сообщение о вооруженном человеке, который застрелил несколько человек в здании в Воане, городе к северу от Торонто. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции Йорка.

«Когда прибыла полиция, между офицерами и субъектом мужского пола произошло взаимодействие, в результате чего субъект был застрелен», — говорится в заявлении полиции.

В полиции сообщили, что подозреваемый был объявлен мертвым на месте происшествия.

Полиция сообщила, что 73-летний стрелок был застрелен в доме, где жил. Официальные лица не разглашают ни его имя, ни имена жертв.

Начальник полиции Джим МакСуин сказал, что офицеры обнаружили «ужасную сцену, в которой многие жертвы погибли».

Офицеры обнаружили пятерых мертвых и одного с как минимум одним огнестрельным ранением. Полиция сообщила, что выживший был доставлен в больницу и, как ожидается, выживет.

Пресс-секретарь отдела специальных расследований Онтарио Кристи Деннетт заявила, что полиция нашла жертв на разных этажах. Она не могла определить, были ли они убиты внутри своих частей или у своих ворот.

Один из жителей, Джон Санторо, сказал, что полиция обходила этаж за этажом, пытаясь выяснить, не замешан ли кто-нибудь еще.

Когда я открыл дверь, полиция была в коридоре. У моей двери в вестибюле лифта стояли два офицера».

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Связаться с полицией для получения комментариев USA TODAY не удалось.

Мотив стрельбы сразу не стал известен. В понедельник дело оставалось под следствием.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», — сказал МакСуин, добавив, что угрозы общественной безопасности больше не было.

Массовые расстрелы в Канаде случаются редко, а Торонто уже давно гордится тем, что является одним из самых безопасных крупных городов мира.

Канадцы беспокоятся обо всем, что может указывать на то, что они приближаются к состоянию насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, где массовые расстрелы являются обычным явлением.

«Все в ужасе», — сказал мэр Воана Стивен Дель Дука. «Проснуться и увидеть эту новость сегодня утром или увидеть ее прошлой ночью, мы абсолютно потрясены… Это то, чего я никогда не думал, что увижу здесь».

Содействие: Ассошиэйтед Пресс

Натали Нисса Аллунд освещает трендовые новости USA TODAY. Свяжитесь с ней по адресу [email protected] и подпишитесь на нее в Твиттере. @работник.